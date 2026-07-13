کد خبر: 1368452
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تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۹
بين‌الملل » اخبار كلی

نیویورک‌تایمز: واشنگتن دیگر رهبر جهان نیست

نیویورک‌تایمز: واشنگتن دیگر رهبر جهان نیست نیویورک تایمز اعلام کرد که ترامپ آمریکا را تبدیل به زامبی کرده و رهبری آن در جهان از بین رفته است.

جوان آنلاین: در ادامه انتقادات آمریکایی‌ها از سیاست‌های مخرب دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی این کشور، بعد از جنگ‌افروزی در منطقه و تنش‌آفرینی در سطح بین‌المللی، استیون مارشی، ستون نویس روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌ای تحت عنوان «آمریکا مانند یک زامبی است و رهبر جهان نیست»، نوشت: سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده نه تنها نظم بین‌المللی را که واشنگتن دهه‌ها رهبری آن را بر عهده داشته، تضعیف کرده، بلکه متحدان آمریکا را نیز بر آن داشته تا سیاست‌های امنیتی و اقتصادی خود را بر اساس این فرض که اتکا به آمریکا دیگر گزینه امنی نیست، بازسازی کنند.

وی افزود: واکنش اولیه به تهدیدات ترامپ که شامل درخواست‌هایی برای الحاق کانادا، سیطره بر گرینلند، اعمال تعرفه و متحدان و تضعیف ناتو بود، با خشم و اضطراب متحدانش مواجه شد. اما بعد از آن به تدریج کشورهای متحد آمریکا متوجه شدند که هزینه فاصله گرفتن تدریجی از واشنگتن کمتر از آن چیزی است که پیش بینی می‌کردند.

در ادامه این گزارش آمده است: به عنوان مثال کانادا از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید، با فشار تجاری فزاینده آمریکا مواجه شد و مطالعه‌ای که توسط بانک کانادا انجام شده، نشان می‌دهد که اعمال تعرفه ۲۵ درصدی واشنگتن در صادرات کانادا، رشد اقتصادی را کند می‌کند اما به معنای فاجعه اقتصادی برای این کشور نیست.

نویسنده این مقاله تاکید کرد: همچنین مطالعه دیگری که توسط موسسه شیلد کانادا انجام شده نشان می‌دهد که کاهش صادرات این کشور به آمریکا تا حد زیادی با افزایش تقاضا از سایر نقاط جهان جبران شده؛ به این معنی که وابستگی کانادا به بازار آمریکا به تدریج در حال کاهش است.

ستون نویس نیویورک تایمز تصریح کرد: البته این تغییر صرفاً محدود به کانادا نیست، بلکه به اروپا نیز گسترش می‌یابد؛ جایی که بازارهای مالی اروپا طی دو سال گذشته با هدف کاهش وابستگی به واشنگتن، شروع به هدایت هزینه‌های دفاعی خود به سمت صنایع نظامی اروپا به جای شرکت‌های آمریکایی کرده است.

نویسنده معتقد است که تهدیدات ترامپ علیه گرینلند، اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا از اقدامات متقابل تجاری خود استفاده کند که دولت آمریکا را مجبور به عقب نشینی کرد. در جبهه نظامی هم، جنگ با ایران محدودیت‌های قدرت آمریکا را آشکار ساخت و تهران علی رغم فشارهای نظامی سنگین توانست نظام سیاسی خود را حفظ کند و حتی در نهایت از طریق یادداشت تفاهم با آمریکا به لغو تحریم‌ها دست یافت. این در حالی است که کشورهای حوزه خلیج فارس بعد از این جنگ در مورد تضمین‌های امنیتی آمریکا دچار تردید شده‌اند.

استیون مارشی خاطرنشان کرد که اظهارات ترامپ در اجلاس اخیر ناتو در آنکارا که در آن به چندین متحد خود حمله کرد و خواسته‌های خود را در مورد گرینلند تکرار کرد، دیگر مانند گذشته نگران کننده نیست و کشورهای مختلف این تهدیدات ترامپ را صرفاً یک مانور می‌دانند که فاقد ظرفیت لازم برای اجراست.

در ادامه این مقاله آمده است: چندین کشور از مدت‌ها قبل شروع به کاهش وابستگی خود به آمریکا، چه در حوزه‌های تجاری و چه نظامی و فناوری کرده‌اند و کانادا در مدت کوتاهی بیش از ۱۰۰ توافقنامه تجارت بین‌المللی منعقد کرده، در حالی که اتحادیه اروپا به سمت کاهش وابستگی خود به شرکت‌های فناوری آمریکایی حرکت کرده است و کشورهایی مانند بلژیک و فنلاند نیز گام‌هایی برای فاصله گرفتن از خدمات محاسبات ابری آمازون برداشته‌اند.

نویسنده این یادداشت، ایالات متحده را در صحنه بین‌المللی مانند یک زامبی توصیف می‌کند که هنوز هم قدرت زیادی دارد، اما به دلیل اختلافات سیاسی داخلی و عدم قطعیت مداوم در مورد سرنوشت آینده آن، صرف نظر از نتیجه انتخابات آینده، توانایی رهبری پایدار نظام بین‌المللی را از دست داده است.

در پایان این مقاله تاکید شده که جهان شروع به تعامل با آمریکا به عنوان شریکی کرده که نمی‌توان به طور کامل به آن اعتماد کرد و این امر متحدان را به سمت گزینه‌هایی برای کاهش وابستگی به نفوذ آمریکا سوق می‌دهد؛ به ویژه با توجه به اینکه روند تغییر شکل نظام بین‌المللی نه به دلیل قدرت رقبای واشنگتن بلکه در نتیجه خود سیاست‌های آمریکا در حال شتاب گرفتن است.

برچسب ها: نیویورک تایمز ، ترامپ ، امریکا
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