مشاور سابق اوباما: حملات نظامی علیه ایران نتایج بسیار کمی دارد

جوان آنلاین: دنیس راس، فرستاده سابق آمریکا در خاورمیانه در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در پلتفرم ایکس استدلال کرد که رهبران ایران معتقدند عملیاتهای مقابله به مثل و متوقف کردن شناورهای متخلف، کنترل آنها بر تنگه هرمز را تقویت میکند.
تحلیلگر و دیپلمات باسابقه آمریکا در بخش دیگری از مطلب خود در این رسانه اجتماعی نوشت: «حملات نظامی فعلی ما نتیجه بسیار کمی علیه ایران خواهد داشت. اگر قرار باشد آنها هزینه حملات دوباره به کشتیها را به ایرانیها نشان دهند، شکست خواهند خورد. رهبران ایران بر این باورند از حملات خود سود بیشتری میبرند، چرا که کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارند.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که ایران تاکید دارد تجاوز آمریکای عهدشکن پاسخهای شدیدتر را به دنبال خواهد داشت.
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز با خبر دادن از سومین مرحله از پاسخ به تجاوز ارتش کودککش آمریکا اعلام کرد: رزمندگان هوافضای سپاه، مراکز پشتیبانی لجستیکی ناوها و سکوهای سوختگیری ناوهای هواپیما بر آمریکایی در بندر دُقم عمان را با یک حمله سنگین و غافلگیرانه در هم کوبیدند.
همچنین علاوه بر اصابت و متوقفسازی دومین شناور متخلف در تنگه هرمز، پایگاه هوایی راهبردی آمریکا در العدید قطر در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل هدف موشکهای بالستیک قرار گرفت و مرکز تعمیرات و نگهداری جنگندههای و مرکز فرماندهی این پادگان درهمکوبیده شد. در اطلاعیه سپاه پاسداران آمده است، دشمن آمریکایی - صهیونی بداند، استمرار تجاوزات او پاسخهای کوبندهتر را دربرخواهد داشت.