صدور حکم اعدام غیابی برای «حمیدتی» در سودان

جوان آنلاین: این حکم قضایی که در چهارمین سال درگیریهای سودان صادر شده، ضربهای سنگین به پیکره نیروهای شورشی «پشتیبانی سریع» محسوب میشود.
همزمان شورای عالی امنیت سودان به ریاست «عبدالفتاح البرهان»، در نشست اخیر خود اعلام کرد که دولت ضمن استقبال از ابتکارات صلح، هرگونه توافق را مشروط به حفظ حاکمیت ارضی و خروج نیروهای شورشی از شهرهای اشغالشده میداند.
این نهاد عالیرتبه امنیتی با تأکید بر موضع قاطع دولت در برابر جریانهای برهمزننده ثبات، آمادگی خود را برای بررسی خروجی میانجیگریها جهت دستیابی به صلح پایدار اعلام کرد.
در حالی که سایه جنگ، سودان را با بحرانهای انسانی عمیق روبرو کرده و سازمان ملل درباره وضعیت سوء تغذیه ۸۲۵ هزار کودک هشدار داده است، دولت سودان همچنان بر اولویت «وحدت ملی» در برابر مداخلات و شورشهای مسلحانه تأکید دارد.
این حکم قضایی، گامی دیگر در مسیر پیگرد حقوقی رهبران شورشی و اعاده نظم قانونی در این کشور است.