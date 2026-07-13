اعتراف مسی قبل از بازی با انگلیس

جوان آنلاین: تیم ملی فوتبال آرژانتین در نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در دیداری جذاب و دیدنی به مصاف انگلیس خواهد رفت.
لیونل مسی ستاره آرژانتینی ها تا به حال هرگز با انگلیس روبرو نشده است و انگلیس به ۶۳مین تیمی تبدیل میشود که او در کارنامه بینالمللی خود مقابل آن بازی میکند.
لیونل مسی اشتیاق زیادی برای روبرو شدن با "شیرهای سهگانه" نشان داد وگفت:روبرو شدن با انگلیس خاص خواهد بود. این اولین باری است که مقابل این تیم بازی میکنم.من مقابل اکثر تیمها بازی کردهام به جز انگلیس. آنها تیم بزرگی هستند و یک قدرت فوتبال به حساب میآیند. همیشه هیجانانگیز است که با چنین حریفانی روبرو شویم.
مسی ادامه داد:این یک بازی نیمهنهایی جام جهانی است. اکنون استراحت خواهیم کرد و خود را برای آن آماده میکنیم. ما تلاش زیادی کردهایم، پس از دو وقت اضافه و سپس یک بازی دیگر، و گاهی اوقات این خستگی آشکار میشود.
مسی تا به حال ۲۰۵ بازی برای آرژانتین انجام داده است که در آنها ۱۲۵ گل به ثمر رسانده و ۶۴ پاس گل داده است.
اولین بازی بینالمللی مسی برای آرژانتین در آگوست ۲۰۰۵ مقابل مجارستان در یک بازی دوستانه بود، در حالی که اولین بازی رسمی او در اکتبر همان سال مقابل پرو انجام شد. او همچنین اولین گل بینالمللی خود را در مارس ۲۰۰۶ مقابل کرواسی به ثمر رساند.