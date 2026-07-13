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تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۲
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سی ان ان: توانایی ارتش آمریکا برای جنگ‌های آینده در خطر است

سی ان ان: توانایی ارتش آمریکا برای جنگ‌های آینده در خطر است کارشناسان نظامی در گفت‌وگو با سی ان ان با اشاره به حملات اخیر آمریکا به برخی مناطق ایران و کاهش قابل توجه ذخایر تسلیحاتی ارتش ایالات متحده از زمان آغاز این درگیری، نسبت به کاهش توان آن در جنگ‌های آینده هشدار داده و اعلام کردند این وضعیت سطح جدیدی از خطر ایجاد می‌کند.

جوان آنلاین: پس از آنکه دونالد ترامپ پایان آتش‌بس با ایران را اعلام کرد و سنتکام (CENTCOM) حملات علیه برخی مناطق جنوبی ایران را شدت بخشیده، ذخایر تسلیحاتی ایالات متحده به طور قابل توجهی رو به پایان است و چنانچه این وضعیت با سرعت کنونی ادامه پیدا کند، تحت فشار شدیدتری قرار خواهند گرفت.

کارشناسان در همین زمینه به سی‌ان‌ان گفتند که وضعیت تسلیحات می‌تواند بر توان ارتش آمریکا برای جنگ احتمالی در آینده با چین یا حتی کره شمالی تاثیر بگذارد.

مارک کانسیان سرهنگ بازنشسته نیروی دریایی و تحلیلگر دفاعی در اندیشکده «مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی» (CSIS)، گفت: «اگر جنگ با سرعتی که در [پنج] روز گذشته ادامه داشته، پیش برود، سطح جدیدی از خطر در منطقه هند و اقیانوس آرام به وجود خواهد آمد.»

تحلیلگران پیش از این و در جریان «عملیات خشم حماسی»، ارتش ایالات متحده از هزاران موشک کلیدی استفاده کرده بود.

مایکل اوهانلن از اعضای ارشد اندیشکده بروکینگز گفت: «شکی نیست که ذخایر کمتر از آن چیزی است که ما ترجیح می‌دهیم».

براساس تحلیل های مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی، زمانی که جنگ تمام‌عیار بین ایالات متحده و ایران در ماه آوریل (فروردین) متوقف شد، پنتاگون دستکم نیمی از رهگیرهای موشک بالستیک تاد (THAAD)، حدود نیمی از رهگیرهای سامانه های دفاع هوایی پاتریوت و حدود ۳۰ درصد از موشک‌های زمینی تاماهاک (Tomahawk) خود را شلیک کرده بود.

سی ان ان با بیان اینکه آتش‌بس فرصتی برای بهبود ذخایر تسلیحاتی ایالات متحده فراهم آورد، به اظهارات کانسیان رجوع می‌کند که معتقد است نرخ جایگزینی برخی موشک‌های کلیدی پایین است.

براساس منابع موجود، پنتاگون ماهانه تقریبا ۱۵ موشک تاماهاک و ۲۰ موشک پاتریوت دریافت می‌کند و برای تاد هم هیچ پیش بینی در سال ۲۰۲۶ وجود ندارد. براساس برآوردهای مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی، بازسازی این ذخایر به سطح قبل از جنگ ایران، سه سال یا بیشتر زمان می‌برد.

جان فراری کارشناس حوزه خرید تجهیزات دفاعی و ژنرال دو ستاره بازنشسته ارتش نیز تاکید کرد که از زمان آغاز جنگ آمریکا علیه ایران تا به امروز، کنگره حتی یک دلار هم برای جایگزینی یک موشک تخصیص نداده است و همه چیز طبق روال روزهای صلح قبل پیش می رود.

از سوی دیگر، کاخ سفید در هفته‌های اخیر، به طور رسمی درخواست بودجه تکمیلی برای پوشش هزینه‌های درگیری ایران (و برخی برنامه‌های غیرمرتبط) را درخواست کرده است، اما این اقدام همچنان با موانعی روبرو است.

کانسیان در بخش دیگری از اظهاراتش هشدار داد که سناریوی درگیری با چین تنها خطر بالقوه‌ای نیست که پنتاگون در صورت ادامه استفاده از موشک‌های کلیدی با سرعت کنونی با آن مواجه خواهد شد.

تحلیلگران معتقدند که طرح‌های جنگی با کره شمالی نیز مستلزم تعداد قابل توجهی موشک آمریکایی است.

برچسب ها: سی ان ان ، امریکا ، جنگ ایران امریکا
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