بغداد خواستار حل اختلافات از طریق گفت وگو شد

جوان آنلاین: وزارت خارجه عراق در بیانیه ای در خصوص تداوم تنش ها در منطقه ابراز نگرانی کرد

وزارت خارجه عراق در این بیانیه بر اهمیت پایبندی به اصول بین المللی، منشور سازمان ملل، احترام به حاکمیت کشورها و اصل حسن همجواری تاکید کرد و خاطرنشان کرد که این امر منجر به تقویت امنیت بین المللی و همچنین تقویت اعتماد متقابل میان کشورهای منطقه می شود.

عراق در ادامه خواستار حل اختلافات از طریق گفت وگو و ابزارهای دیپلماتیک شد و تاکیدکرد: بغداد از تمام تلاش ها در راستای کاهش تنش و حفظ امنیت و ثبات منطقه و حفظ منافع مشترک برای ملت های آن حمایت می کند.

به گزارش ایرنا، در پی تجاوزات جدید آمریکا علیه ایران، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران از موج حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه خبر داد.

روابط عمومی ارتش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در پاسخ به ادامه تجاوزات آمریکای جنایتکار به مناطقی از جنوب کشور، ارتش جمهوری اسلامی ایران، با پهپادهای انهدامی خود، سامانه پاتریوت، انبار مهمات و سایت رادار ارتش تروریستی آمریکا در کویت را هدف حملات پهپادهای قرار داد.

بنا بر این اطلاعیه، همچنین در موج دیگری از حملات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سامانه ارتباطی و سایت راداری ارتش کودک کش آمریکا در بحرین هدف قرار گرفت.

ارتش جمهوری اسلامی ایران هشدار داد: عواقب اینگونه حرکات و ناامنی در منطقه بر عهده دشمن آمریکایی صهیونی خواهد بود و در صورت تکرار این حملات، پاسخ های شدیدتری خواهیم داد.