ابراز تاسف پاپ از تشدید تنش در خاورمیانه و اوکراین

جوان آنلاین: پاپ لئو در شبکه ایکس نوشت: متأسفانه، بادهای جنگ بار دیگر در خاورمیانه، اوکراین و بسیاری از نقاط دیگر جهان درحال وزیدن است و بذر خشونت، ترور و مرگ را میکارد و بار دیگر بسیاری از مردم بیگناه را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی افزود: من بار دیگر درخواست می کنم و امیدوارم که در مسیر گفت وگو، دیدار و دیپلماسی پایدار بمانیم.
رهبر کاتولیکهای جهان تاکید کرد: این تنها مسیری است که میتواند به صلحی عادلانه و پایدار منجر شود، صلحی که در آن مردم میتوانند در آشتی، امنیت متقابل و احترام به کرامت هر فرد زندگی کنند.