گفت وگوی وزیر خارجه عربستان، قطر، بحرین، عمان و اردن درباره تحولات منطقه

وزیر امور خارجه عربستان با وزیران امور خارجه کشورهای قطر، عمان، بحرین و اردن درباره تحولات منطقه گفت وگو کرد.

جوان آنلاین: فیصل بن فرحان در گفت و گوی تلفنی با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر امور خارجه قطر، «بدر بن حمد البوسعیدی» وزیر امور خارجه عمان، «عبداللطیف بن راشد الزیانی»‌ وزیر امور خارجه بحرین و «ایمن الصفدی» وزیر امور خارجه اردن، درباره آخرین تحولات منطقه تبادل نظر کرد.

بر اساس این گزارش، آنها در این گفت وگو با هرگونه اقدامی که حاکمیت کشورها را نقض یا امنیت و ثبات منطقه‌ای را تهدید کند، مخالفت کردند.

به نوشته عکاظ، آنها همچنین در مورد تعدادی از مسائل، به ویژه تلاش‌ها برای بازگرداندن امنیت، کاهش تنش‌ها و تضمین آزادی حمل و نقل دریایی در تنگه هرمز، تبادل نظر کردند.