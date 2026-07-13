اعلام مخالفت مقاومت عراق با سفر هیات دولت این کشور به واشنگتن

مقاومت اسلامی عراق ضمن اعلام مخالفت با سفر هیات دولت این کشور به آمریکا تصریح کرد، حمایتش از دولت در مبارزه با فساد به معنای اعطای اختیار تام به آن برای اعمال سایر سیاست‌ها نیست.

جوان آنلاین: مقاومت اسلامی عراق در بیانیه ای افزود: در حالی که ماشین جنگی صهیونیستی - آمریکایی همچنان به ارتکاب قتل عام‌های وحشیانه و ریختن خون هزاران مومن و بی‌گناه در عراق، ایران، لبنان، یمن و فلسطین ادامه می‌دهد، یک هیات دولتی عراق برای دیدار با دولت آمریکا عازم واشنگتن می‌شود.

این بیانیه افزود: مقاومت، با این سفر که همزمان با ابراز غم و اندوه در دل‌های مومنان و آزادگان جهان از ادامه این جنایات فجیع است، مخالفت می‌کند.

بیانیه مقاومت اسلامی عراق اشاره کرد که حمایت از دولت در تعقیب مفسدان به معنای اعطای اختیار تام در تمام سیاست‌هایش نیست و تصویب پروژه‌هایی را که آینده نسل‌ها را به شرکت‌هایی گره می‌زند که به‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم با منافع رژیم اشغالگر [اسرائیل] مرتبط هستند، توجیه نمی‌کند

مقاومت اسلامی عراق افزود: ثابت شده است که تعدادی از این شرکت‌ها با دشمن صهیونیستی همکاری‌های واقعی دارند که مغایر با مقتضیات کرامت ملی و فداکاری‌های شهدا است.

مقاومت اسلامی عراق بار دیگر تاکید کرد که ادامه حضور نیروهای آمریکایی در خاک این کشور به منزله اشغال است و یکی از اولویت‌های دولت، تلاش برای پایان دادن به این اشغالگری، طبق جدول زمانی اعلام شده به هر طریق ممکن است.

این بیانیه تاکید کرد که مقاومت با تجارت و قرارداد با هر کشوری که با مردم مقاوم، دشمنی می‌کند یا به دنبال مصادره تصمیم‌گیری سیاسی و نقض حاکمیت ملی است، مخالف است و در عین حال هرگونه انحصار یا هژمونی اقتصادی بر منابع عراق را نمی پذیرد.

مقاومت اسلامی عراق، تبدیل اشغال نظامی به اشغال اقتصادی را پس از تمام خون‌ها و فداکاری‌هایی که مردم این کشور برای آزادسازی سرزمین و حفظ حاکمیت ملی خود انجام داده‌اند، خطرناک‌تر دانست و نسبت به آن هشدار داد.

در این بیانیه تاکید شده است که آزادسازی اقتصاد عراق از سلطه آمریکا که بر منابع و اموال کشور سیطره دارد و گاهی اوقات آنها را محدود و گاهی اوقات تنها بخش کوچکی را آزاد می‌کند، یک مسئولیت ملی مهم برای هر دولت عراقی است.

مقاومت اسلامی عراق با تاکید بر لزوم اطمینان از اینکه مقبولیت بین‌المللی به تسلیم یا کرنش در برابر قدرت‌های استکباری تبدیل نشود و سپس به عنوان یک موفقیت دولتی تلقی نشود، افزود که عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی خیانت بزرگی است، چه تحت پوشش توافقنامه ابراهیم و یا هر نام دیگری باشد.

در ادامه بیانیه مقاومت اسلامی عراق آمده است که نماینده عراق در هر نشست یا مجمع بین‌المللی، بدون ضعف، تسلیم یا پذیرش تحقیرآمیز باید منعکس‌کننده عظمت این ملت، فداکاری‌های آن و قهرمانی فرزندانش باشد.

مقاومت اسلامی عراق بر اهمیت ارائه هرگونه معاهده یا توافقنامه‌ای که هر هیات دولتی قصد انعقاد آن را دارد، به مجلس نمایندگان عراق برای اخذ تائیدیه، و پرهیز از دورزدن قانون با تغییر عناوینی همانند استفاده از عبارت «یادداشت تفاهم» یا «چارچوب همکاری» به‌ منظور فرار از نظارت پارلمانی تاکید کرد.

در این بیانیه به هر شرکت انحصارگرایی که به‌دنبال بهره‌برداری از ثروت‌های عراق یا تجاوز به حقوق ملت آن باشد، هشدار داده و تاکید شده است که گزینه دفاع از میهن و منافع مشروع آن همواره پابرجا خواهد بود و ملت ما آگاه است که قدرت موضع‌گیری ملی برتر از تمام قراردادهای ذلت‌آمیز است.

مقاومت اسلامی عراق با تاکید بر اینکه حاکمیت عراق، کالایی برای معامله نیست و اراده آزادگان خریدنی و گروگرفتنی نیست، افزود: حقوق ملت، جز با مواضع ثابت و عزم‌های راسخ حفظ نمی‌شود.