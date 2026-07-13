جوان آنلاین: در بیانیهای که بامداد دوشنبه در تارنمای دولت انگلیس منتشر شد، وزرای خارجه سه کشور با نادیده گرفتن اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده بهعنوان ریشه اصلی اخلال در تنگه هرمز پاسخ مشروع ایران را محکوم کردند.
دیپلماتهای ارشد انگلیس، فرانسه و آلمان اعلام کردند که از ازسرگیری سریع و کامل کشتیرانی بینالمللی از مسیر تنگه هرمز حمایت میکنند.
آنها در پایان این بیانیه بدون اشاره به مسئولیت واشنگتن در نقض تفاهمنامه خاتمه جنگ، خواستار ازسرگیری آتشبس و مذاکرات شدند.
این موضعگیری در حالی صورت میگیرد که آمریکا از هفتم جولای برابر با ۱۶ تیرماه با حملات مکرر به ایران، تفاهمنامه خاتمه جنگ را نقض کرده و عملاً منشأ اصلی تنش تازه در تنگه هرمز بوده است.
جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که تنگه هرمز یک مسیر ایرانی - عمانی است و امنیت عبور و مرور در این آبراه راهبردی تنها در چارچوب احترام به حاکمیت کشورهای ساحلی و هماهنگی با تهران قابل تضمین است.
بر اساس بند پنجم تفاهمنامه خاتمه جنگ نیز، ایران مسئولیت تنظیم ترتیبات لازم برای بازگشت تردد ایمن در تنگه هرمز را بر عهده دارد و درباره نحوه مدیریت خدمات دریایی آینده این آبراه با عمان گفتوگو خواهد کرد.
با وجود این واقعیتها، سه کشور اروپایی بار دیگر با نادیده گرفتن ریشه اصلی بحران و نقش مستقیم واشنگتن در بیثباتسازی منطقه، ادعاهای ضد ایرانی را تکرار و از محکوم کردن نقض تعهدات آمریکا خودداری کردند.