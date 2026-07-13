حمله مسلحانه به شرکت نفت سوریه

منابع محلی گزارش دادند که دفتر مرکزی «بازار الحدث» متعلق به شرکت نفت سوریه در روستای الحدث در حومه حلب، روز یکشنبه توسط ۲ فرد ناشناس مورد حمله قرار گرفت.

جوان آنلاین: خبرگزاری فسلطینی «سما» به نقل از منابع محلی در حلب افزود که افراد مهاجم سوار بر موتور سیکلت بودند و قبل از فرار، محل سکونت کارمندان شرکت را هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، هیچ اطلاعاتی در مورد تلفات این حمله در دست نیست.

به نوشته سما، این حمله فقط 2 روز پس از کشته شدن یکی از اعضای وزارت دفاع سوریه در همان منطقه توسط افراد مسلح ناشناس رخ داد.

این موضوع با توجه به فقدان کامل اطلاعات در مورد عاملان همه حملات قبلی که نیروهای امنیتی و نهادهای دولتی سوریه را هدف قرار داده بود، نشان‌دهنده مقیاس چالش‌های امنیتی پیش روی منطقه است.

سما اضافه کرد: حمله روز یکشنبه، خطرات متعددی را به همراه دارد که کارمندان غیرنظامی شرکت نفت سوریه آن را احساس می‌کنند. بازار الحدث، یک مکان حیاتی شرکت نفت سوریه است که دفاتر اداری، تجهیزات عملیاتی و محل اقامت کارکنان و کارمندان را در خود جای داده است. این حمله پیام روشنی دارد و آن اینکه، چنین حملاتی مایه نگرانی کسانی است که در بخش نفت کار می‌کنند و تداوم کار، در تاسیسات حیاتی را تهدید می‌کند.

منابع خبرگزاری سما در حلب در ۱۰ ژوئیه ( ۱۹ تیر ۱۴۰۵) گفته بودند که یکی از اعضای وزارت دفاع سوریه پس از تیراندازی توسط دو فرد ناشناس در نزدیکی یک ایست بازرسی امنیتی در منطقه بین روستای قبه الشیخ و شهرک ترحین در حومه شمالی حلب کشته شد. مانند همیشه، مهاجمان قبل از مشخص شدن هویت و انگیزه‌هایشان از این حمله فرار کردند.