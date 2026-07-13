جوان آنلاین: دو مقام ارشد اتحادیه اروپا گفتند که این بحث بر اساس یک سند محرمانه از کمیسیون اروپا خواهد بود که سه گزینه مختلف از جمله معرفی یک سیستم صدور مجوز واردات، تعرفههای بازدارنده یا ممنوعیت را مطرح میکند.
به گزارش ایرنا، اتحادیه اروپا مدتهاست که به دلیل اختلافات عمیق و دیرینه میان ۲۷ کشور عضو خود، به ویژه در مورد درگیری اسرائیل و فلسطین، در اتخاذ تصمیمات مهم در مورد سیاست خاورمیانه با مشکل مواجه بوده است.
اما فشار کشورهای عضو برای اقدام در مورد شهرکهای صهیونیستی در ماههای اخیر به دلیل افزایش خشونت توسط شهرکنشینان اسرائیلی و ناامیدی از دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که ساخت شهرکها را گسترش داده، افزایش یافته است.
در ماه مه، اتحادیه اروپا تحریمهایی را علیه چهار نهاد و سه فرد به دلیل نقض جدی و سیستماتیک حقوق بشر علیه فلسطینیان در کرانه باختری اعمال کرد.
دیوان بینالمللی دادگستری در نظر مشورتی ژوئیه ۲۰۲۴ خود اعلام کرد که اشغال سرزمینهای فلسطینی و شهرکسازیها در کرانه باختری توسط اسرائیل غیرقانونی است و کشورها باید اقداماتی را برای جلوگیری از روابط تجاری یا سرمایهگذاری در این شهرک ها انجام دهند.
گیدئون سار وزیر امور خارجه اسرائیل سال گذشته تلاش برخی دولتهای اروپایی برای اجرای این نظر مشورتی را «شرمآور» توصیف کرد.
نهادهای سازمان ملل و اکثر کشورها، شهرکسازیهای اسرائیل در کرانه باختری را غیرقانونی دانستهاند.
این مقام ارشد اروپایی که نامی از او فاش نشده، افزود: روز دوشنبه در مورد گزینهها بحث خواهد شد و ما تا حدودی از موضع همه کشورهای عضو مطلع خواهیم شد.
دیپلماتها گفتند که احتمالا روز دوشنبه تصمیم رسمی در مورد هیچ اقدامی گرفته نخواهد شد.
کمیسیون اروپا به تازگی سه گزینه شامل اعمال تعرفههای تنبیهی، تدوین نظام صدور مجوز واردات و ممنوعیت کامل واردات کالاهای تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی را برای بررسی در اختیار کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار داده است.
این سند محرمانه حاصل ماهها اختلافنظر و رایزنی در نهادهای اتحادیه اروپا است و بازتابدهنده افزایش فشار دولتهای عضو و تشدید بررسی روابط اتحادیه اروپا با رژیم اسرائیل در پی جنگ غزه، گسترش شهرکسازی و خشونت شهرکنشینان افراطی در کرانه باختری است.
چندین کشور اروپایی، از جمله ایرلند و هلند، نیز در سطح ملی لوایحی را برای ممنوعیت تجارت با شهرکهای اسرائیلی ارائه کردهاند.