انفجارهای شدید در پایگاه اشغالگران آمریکایی در کویت

جوان آنلاین: انفجارهایی پایگاه‌های اشغالگران آمریکایی در کویت را لرزاند و پژواک صدای این انفجارها در خاک عراق شنیده شد.

پیشتر نیز رسانه‌ها از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در پایگاه هوایی «موفق السلطی» در اردن متعلق به نظامیان آمریکایی و نیز ناوگان پنجم آمریکا در بحرین خبر داده بودند.

بر اساس این گزارش، حمله موشکی به پایگاه هوایی «موفق السلطی» در اردن باعث انفجارهای مهیب و لرزش‌هایی شبیه زلزله در این پایگاه شد.

بر اساس این گزارش، حرکت هواپیماها در فرودگاه امان نیز به حالت تعلیق درآمده است.

فلسطین الان گزارش داده بود که انفجارهای دیگری پایگاه ملک حسین اردن را به لرزه در آورد.

شبکه تلویزیونی الغدیر نیز گزارش داده بود که انفجارها پایگاه‌های آمریکا در بحرین را لرزاند.

فلسطین الان هم از وقوع انفجارهای شدید در ناوگان پنجم آمریکا در بحرین خبر داده و افزوده بود که موشک‌ها به دو هدف در پایگاه نظامیان آمریکایی در بحرین اصابت کردند.