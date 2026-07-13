جوان آنلاین: «نصیر ابو ثابت» مدیر دیدهبان شهرکسازی، نسبت به تشدید حملات سازمان یافته شهرکنشینان در کرانه باختری اشغالی هشدار داد.
وی با بیان اینکه اینگونه اقدامات برنامه ریزی شده و بسیار خطرناک است، تأکید کرد که دادههای میدانی ثابت میکند که این حملات دیگر حوادث پراکنده یا اقدامات فردی نیستند، بلکه به یک سیاست سازمانیافته و سیستماتیک تحت حمایت نهادهای رسمی برای تحمیل واقعیتهای جدید تبدیل شدهاند.
ابو ثابت بیان کرد: این حملات مستقیماً شهروندان فلسطینی، اراضی و املاک آنها را هدف قرار میدهد و هدف آن ایجاد شرایطی است که فلسطینیان را به سمت آوارگی اجباری سوق میدهد و در نتیجه به نفع پروژههای گسترش شهرکسازی است و تصرف آنچه از سرزمین فلسطین باقی مانده است.
مدیر دیدهبان شهرکسازی فاش کرد که تیمهای این دیدهبان بیش از ۹۶ حمله مستقیم انجام شده توسط شهرکنشینان را در مدت کوتاهی طی چند روز گذشته ثبت کردهاند.
ابو ثابت خاطرنشان کرد که پراکندگی جغرافیایی این حملات نشان دهنده هدف قرار دادن عمدی مناطقی است که بیشتر در معرض گسترش شهرکسازی هستند. ۸۲.۳ درصد از کل حملات در سه استان اصلی نابلس، رامالله و الخلیل متمرکز شده است که تلاشی آشکار برای اعمال کنترل کامل بر آنها و تجزیه کرانه باختری است.
پیش از این نیز «عبدالرحمن شدید» از رهبران جنبش حماس گفته بود که حملات شهرکنشینان علیه فلسطینیان در روستای المغیر-شرق رامالله و دیگر روستاها و شهرکهای کرانه باختری و اقدامات آنها اعم از غارت و سرقت اموال، هدف قرار دادن اموال فلسطینیان و تیراندازی به شهروندان و کودکان، بیانگر سطح خطرناک تروریسم، جنایتهای سازمان یافته و همکاری کامل ارتش و باندهای شهرکنشینان است که با هدف ریشهکنی ملت فلسطین و آواره کردن آن از سرزمین خود انجام میشود.