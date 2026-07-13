تحلیلگر امور فلسطینی با اشاره به تشدید حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه، هدف از این اقدام را نابودی زندگی در این منطقه و وادارکردن ساکنانش به ترک غزه دانست.

جوان آنلاین: «احمد الطنانی» تحلیلگر امور سیاسی با اشاره به تشدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه گفت: تشدید اخیر تنش‌ها در راستای نیاز سیاسی فوری بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل است تا تأکید کند که اهداف جنگ همچنان در دستور کار است و تلاش‌ها برای دستیابی به آنها از طریق طرح های نظامی، به موازات تلاش‌های «مهندسی سیاسی» در چهارچوب «شورای صلح» با هدایت رئیس آن «نیکولای ملادینوف» ادامه دارد.

وی افزود: واضح است که روند و شدت کنونی حملات از نظر دامنه و نوع هدف کاملاً با «شورای صلح» و دولت آمریکا هماهنگ شده است، اما هنوز برای تحقق نیازهای نتانیاهو و همچنین فشار نهاد نظامی که برای سطوح بالاتر تشدید تنش تلاش می‌کند، کافی نیست.

او تصریح کرد: به نظر من با نزدیک شدن به انتخابات (رژیم) اسرائیل، شاهد تشدید تدریجی این روند خواهیم بود. همه این اقدامات با هدف از بین بردن هرگونه نشانه زندگی در غزه و سوق دادن ساکنان آن به سمت کوچ کردن از غزه است. هدف این است که روند نسل کشی ادامه یابد و اوضاع در غزه بهبود نیابد.

از سوی دیگر، «محمد محمود مهران» استاد حقوق بین‌الملل به خبرگزاری شهاب گفت: اسرائیل سیاست هدفمندی را برای هدف قرار دادن و از بین بردن فعالیت‌های مدنی و امدادی در نوار غزه دنبال می‌کند.

این استاد حقوق بین‌الملل خاطرنشان کرد که ماده ۷۱ پروتکل الحاقی کنوانسیون‌های ژنو، هدف قرار دادن امدادگران را کاملاً ممنوع کرده و قدرت‌های اشغالگر را موظف به ارائه حمایت کامل و تسهیل عملیات امدادی آنها می‌کند.

حملات رژیم صهیونیستی به غزه در روزهای گذشته تشدید شده است؛ روز گذشته (یکشنبه)، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که ۲ نفر در این منطقه شهید و ۱۱ نفر دیگر مجروح شدند.

از زمان اعلام آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۹ مهر۱۴۰۴) تاکنون یک هزار و ۱۰۰ نفر شهید و سه هزار و ۵۴۶ نفر دیگر مجروح شدند. با احتساب این شهدا، شمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون به ۷۳ هزار و ۲۲۳ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۶۵۴ نفر رسیده است.