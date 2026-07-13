هشدار روسیه نسبت به عواقب هرگونه تجاوز احتمالی علیه نیروگاه بوشهر

جوان آنلاین: میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین تاکید کرد که تجاوزات اخیر آمریکا به استان بوشهر ایران نیروگاه هستهای آن را هدف قرار نداده است چرا که در غیر این صورت عواقب فاجعهباری برجای می ماند.
وی در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: هرگونه حمله به تأسیسات هستهای جنایت و نقض آشکار قوانین بینالمللی است. حمله به نیروگاه هستهای بوشهر میتواند عواقب وخیمی برای همه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس داشته باشد. این حملات باید فوراً متوقف شوند.
پیشتر نیز سازمان انرژی اتمی ایران ضمن تکذیب ادعاهای منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر حمله به نیروگاه اتمی بوشهر، اعلام کرد که این نیروگاه در وضعیت کاملاً عادی، ایمن و پایدار قرار دارد.