انفجارهای شدید در پایگاه اشغالگران آمریکایی در کویت و اردن

جوان آنلاین: انفجارهایی پایگاه‌های اشغالگران آمریکایی در کویت را لرزاند و پژواک صدای این انفجارها در خاک عراق شنیده شد.

پیشتر نیز رسانه‌ها از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در پایگاه هوایی «موفق السلطی» در اردن متعلق به نظامیان آمریکایی و نیز ناوگان پنجم آمریکا در بحرین خبر داده بودند.

بر اساس این گزارش، حمله موشکی به پایگاه هوایی «موفق السلطی» در اردن باعث انفجارهای مهیب و لرزش‌هایی شبیه زلزله در این پایگاه شد.

بر اساس این گزارش، حرکت هواپیماها در فرودگاه امان نیز به حالت تعلیق درآمده است.

پایگاه خبری فلسطین الان نیز گزارش داد که انفجارهای دیگری پایگاه ملک حسین اردن را به لرزه در آورد.

شبکه تلویزیونی الغدیر نیز گزارش داد که انفجارها پایگاه‌های آمریکا در بحرین را لرزاند.

فلسطین الان همچنین از وقوع انفجارهای شدید در ناوگان پنجم آمریکا در بحرین خبر داده و افزود که موشک‌ها به دو هدف در پایگاه نظامیان آمریکایی در بحرین اصابت کردند.

وزارت کشور بحرین با انتشار بیانیه‌ای رسمی، از فعال‌سازی آژیرهای هشدار در این کشور خبر داد و از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، به دستورالعمل‌های ایمنی توجه کنند.

در بیانیه رسمی وزارت کشور بحرین که در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر شد، از تمامی شهروندان و اتباع مقیم خواسته شده است تا ضمن حفظ خونسردی، به سمت اماکن امن حرکت کرده و اخبار و اطلاعیه‌های تکمیلی را صرفاً از مبادی و رسانه‌های رسمی این کشور پیگیری کنند.

مقامات بحرینی هنوز جزئیات بیشتری درباره علت دقیق این اقدام (احتمال مانور یا شرایط اضطراری) ارائه نکرده‌اند.

حملات سپاه پاسداران به مواضع و پایگاه های اشغالگران آمریکایی در منطقه در واکنش به تجاوز نیروهای آمریکایی به نقاطی از ایران صورت می گیرد.