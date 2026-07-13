وزیر خارجه مصر: پروژه «اسرائیل بزرگ» محقق نخواهد شد

وزیر امور خارجه مصر گفت که پروژه موسوم به «اسرائیل بزرگ» و هرگونه تلاش برای بازطراحی خاورمیانه محکوم به شکست است.

جوان آنلاین: «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر اعلام کرد که تحولات منطقه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون نشان داده است که هیچ‌گونه تلاش برای اعمال سلطه یا ترسیم دوباره نقشه خاورمیانه با اراده یک‌جانبه به نتیجه نخواهد رسید.

وی تأکید کرد که هرگونه ترتیبات منطقه‌ای در آینده باید بر پایه توافق و اجماع کشورهای منطقه شکل بگیرد و هیچ کشوری، صرف‌نظر از میزان قدرت خود، قادر نخواهد بود اراده یا سلطه خود را از طریق زور و قدرت نظامی بر دیگران تحمیل کند.

وزیر خارجه مصر در پاسخ به سؤالی درباره پروژه موسوم به «اسرائیل بزرگ» و بازطراحی خاورمیانه نیز تصریح کرد که هر طرحی که بر پایه تحمیل اراده یک‌جانبه بنا شده باشد، موفق نخواهد شد و اراده جمعی کشورهای منطقه، مبنای هرگونه سازوکار آینده خواهد بود.

عبدالعاطی همچنین درباره سازوکار چهارجانبه متشکل از مصر، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان گفت که این چارچوب، یک ائتلاف نظامی یا سیاسی نیست، بلکه بستری برای رایزنی و هماهنگی میان چهار کشور تأثیرگذار منطقه‌ای به شمار می‌رود.