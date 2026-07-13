علت مرگ سناتور آمریکایی «لیندسی گراهام» اعلام شد

جوان آنلاین: دفتر پزشکی قانونی واشنگتن در گزارش اولیه خود اعلام کرد که علت مرگ «لیندسی گراهام» سناتور ۷۱ ساله جمهوریخواه ایالت کارولینای جنوبی، پارگی آئورت (دیسکشن آئورت) ناشی از بیماری قلبی-عروقی آترواسکلروتیک بوده است.
بر اساس این گزارش، یافتههای اولیه که از سوی دفتر این سناتور نیز منتشر شده، نشان میدهد گراهام بر اثر «دیسکشن آئورت ناشی از بیماری قلبی-عروقی آترواسکلروتیک» جان باخته است.
پیش از این، دفتر سناتور گراهام تنها از درگذشت وی پس از یک بیماری ناگهانی خبر داده بود و جزئیاتی درباره علت مرگ منتشر نکرده بود.