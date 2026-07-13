جوان آنلاین: کمیته برنامهریزی و ساختوساز شهرداری رژیم صهیونیستی در قدس، با نهایی کردن این طرح، به دنبال تغییر هویت محله «املیسون» است.
این محله که در حال حاضر حدود ۸۰۰ واحد مسکونی فلسطینی دارد، با اجرای این طرح شاهد احداث ساختمانهای ۱۰ طبقه و حضور حدود ۲۰۰۰ صهیونیست در قلب منطقهای کاملاً فلسطینی خواهد بود.
سازمان حقوقی اسرائیلی «عیر عمیم» با هشدار نسبت به پیامدهای خطرناک این پروژه، آن را بزرگترین طرح شهرکسازی در یک محله فلسطینی در قدس شرقی خواند و اعلام کرد که این اقدام نه تنها بافت جمعیتی منطقه را به نفع اشغالگران تغییر میدهد، بلکه با افزایش اصطکاک میان ساکنان، ثبات منطقه را مستقیماً هدف قرار میدهد.
این طرح پس از دو سال وقفه به دلیل مشکلات زیرساختی، اکنون با چراغ سبز مقامات صهیونیست به مرحله اجرا رسیده است.