رایزنی وزیران خارجه عراق و عربستان در ریاض

وزیر امور خارجه عراق در دیدار با همتای عربستانی خود اعلام کرد که کشورش به برقراری روابط متوازن و متمایز با همه کشورهای همجوار از جمله عربستان اهتمام دارد.

جوان آنلاین: فواد حسین وزیر امور خارجه عراق و فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان امروز یکشنبه در ریاض با یکدیگر دیدار کردند.

وزیر امور خارجه عربستان تاکید کرد که امنیت عراق بخشی اساسی از امنیت منطقه است.

وی بر اهمیت حفظ روابط برادرانه دو کشور و جلوگیری از آسیب به آن به ویژه آسیب به امنیت و ثبات دو کشور تاکید کرد.

بن فرحان بر تمایل عربستان برای تقویت همکاری و هماهنگی مشترک با عراق تاکید کرد.

وزیر امور خارجه عراق توضیح داد که کشورش به برقراری روابط متوازن و متمایز با همه کشورهای همجوار از جمله عربستان اهتمام دارد.

وی اشاره کرد که پیامدهای جنگ اخیر بر منطقه و روند این روابط تاثیر گذاشته و عراق بیشترین آسیب را از پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم آن از جمله تلاش‌ها برای آسیب زدن به روابط با کشورهای برادر دیده است.

وزرای خارجه عراق و عربستان درباره بارزترین پرونده‌های دارای اولویت در روند روابط دوجانبه و در راس آن تقویت همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری و توسعه شراکت در بخش انرژی علاوه بر اهمیت تشدید هماهنگی سیاسی و امنیتی میان دو کشور برای تحکیم ثبات منطقه و فراهم سازی شرایط مناسب برای تقویت همکاری میان ملت‌های منطقه رایزنی کردند.

دو طرف بر اهمیت تقویت روابط دوجانبه در زمینه‌های مختلف و تداوم رایزنی و هماهنگی در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی دارای اهمیت مشترک تاکید کردند.

طرفین بر اهمیت احترام به حاکمیت کشورها، پایبندی به اصول حسن همجواری، عدم دخالت در امور داخلی، مخالفت با استفاده از اراضی هر کشور یا حریم هوایی آن برای آسیب به امنیت و ثبات کشورهای دیگر تاکید کردند.

وزیر امور خارجه عراق مجدداً تاکید کرد که عراق اجازه نخواهد داد از اراضی یا حریم هوایی آن برای حمله به عربستان یا کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یا کشورهای منطقه استفاده شود.