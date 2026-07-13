دومین پیروزی تیم ملی والیبال نوجوانان با شکست هند

جوان آنلاین: رقابت‌های والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا ۲۰۲۶ از روز یکشنبه ۲۱ تیرماه به میزبانی کشور چین و در سالن ورزشی رودخانه وویوان شهر هایکو آغاز شده است و به مدت هفت روز پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال نوجوانان پسر ایران از ساعت ۵:۳۰ دقیقه صبح امروز (دوشنبه ۲۱ تیر) در دومین بازی خود در این رقابت‌ها به مصاف هند رفت و سه بر یک این تیم را شکست داد.

شاگردان عبدالرضا علیزاده در ست دوم این دیدار ۲۵ بر ۲۲ نتیجه را واگذار کردند، اما در ست‌های اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای ۲۹ بر ۲۷، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۲ فاتح این میدان شدند تا با دو برد و ۶ امتیاز در صدر گروه دوم مسابقات باقی بمانند.

تیم ملی زیر ۱۸ سال ایران ساعت ۵:۳۰ دقیقه صبح فردا (سه‌شنبه ۲۳ تیر) به وقت تهران در سومین بازی خود به مصاف بحرین می‌رود.