برتری تیم فوتبال امید مقابل کایسری اسپور در اردوی ترکیه

تیم فوتبال امید ایران مقابل کایسری‌اسپور ترکیه به پیروزی رسید.

جوان آنلاین: نخستین دیدار تدارکاتی تیم فوتبال امید ایران در اردوی آماده‌سازی ترکیه از ساعت ۱۸ امروز (یکشنبه) مقابل تیم کایسری‌اسپور برگزار شد که این مسابقه با پیروزی یک بر صفر شاگردان حسین عبدی به پایان رسید.

تنها گل این دیدار را امیرمحمد رزاقی‌نیا در دقیقه ۲۰ به ثمر رساند تا تیم امید نخستین آزمون تدارکاتی خود را با برد پشت سر بگذارد.

حسین عبدی، سرمربی تیم امید، در این مسابقه با هدف ارزیابی هرچه دقیق‌تر شرایط بازیکنان، از اکثر نفرات حاضر در اردو استفاده کرد تا تمامی بازیکنان فرصت حضور در میدان و اجرای برنامه‌های تاکتیکی کادر فنی را داشته باشند.

پیش از آغاز مسابقه نیز در فضایی صمیمانه، سرمربیان و مدیران دو تیم با اهدای یادبود، برای یکدیگر آرزوی موفقیت کردند.

در پایان این دیدار، آتیلا گرین، سرمربی کایسری‌اسپور، در گفت‌وگویی کوتاه با حسین عبدی، ضمن تمجید از عملکرد تیم امید ایران، نمایش شاگردان عبدی را فراتر از انتظار توصیف کرد و برای این تیم در ادامه مسیر آماده‌سازی و حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا آرزوی موفقیت کرد.