کد خبر: 1368408
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تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۸
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رئیس سابق کارمندان کاخ سفید: اسرائیل مطرود شده است

رئیس سابق کارمندان کاخ سفید: اسرائیل مطرود شده است رئیس سابق کارمندان کاخ سفید اذعان کرد که رژیم صهیونیستی به ساختاری مطرود در جهان تبدیل شده است.

جوان آنلاین: روزنامه زیمان یسرائیل در گزارشی تحلیلی از این حضور رام امانوئل نماینده مجلس نمایندگان آمریکا و رئیس سابق کارمندان کاخ سفید که خود یک یهودی است از فروپاشی جایگاه رژیم صهیونیستی در افکار عمومی جهان سخن گفت و به صهیونیست‌ها در یک نشست مطبوعاتی در تل آویو هشدار داد که اسرائیل به ساختار مطرود در جهان تبدیل شده است.

به گزارش تسنیم، او که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما رئیس کارمندان کاخ سفید بود، سفر ۱۶ سال پیش خود را به قدس اشغالی و حضور در یک مهمانی خصوصی و حمله‌ای که ایتمار بن گویر (وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی) علیه وی انجام داد را به یاد آورد.

در بخش دیگری از گزارش این رسانه عبری زبان آمده است: اکنون ۱۶ سال از آن زمان می‌گذرد، بن گویر تغییر نکرد، اما اسرائیل تغییر کرد، فردی (بن گویر) که در آن زمان از یک جشن خصوصی توسط پلیس بیرون برده شد امروز خود مسئول اول پلیس اسرائیل است و در مورد عمق تحولاتی که جامعه اسرائیل (به سوی افراطی‌تر شدن پیش می‌رود) به سختی می‌توان مثال بهتری پیدا کرد.

امانوئل این هفته به تل آویو آمد تا به اسرائیلی‌ها مواردی را گوشزد کند که آنها تمایلی به شنیدن آن ندارند، قدرت گرفتن بن گویر در صحنه سیاسی صرفا یک ماجرای شخصی و تک مورد نیست بلکه یکی از تبعات یک روند بسیار وسیع‌تر است.

او به ما خبر داد که آکادمیست‌ها ما دیگر امکان شرکت در کنفرانس‌ها و نشست‌های برگزار شده در خارج از (فلسطین اشغالی) را ندارند، از هنرمندان شما در برنامه‌های بین المللی دعوت نمی‌شود، تظاهرات علیه ورزشکاران شما در مسابقات بین المللی گسترش یافته است، شما در یک کلمه به ساختاری مطرود تبدیل شده‌اید.

به اعتراف زیمان یسرائیل، این یک توبیخ برای ما نبود بلکه چهره واقعی است که بسیاری از یهودیان آمریکا آن را به وضوح می‌بینند.

نویسنده گزارش در بخش دیگری از گزارش هم نوشت: وقتی از او در نشست خبری پرسیدم که آیا در این سفر با برخی از شخصیت‌های مخالف نتانیاهو که به دنبال تغییر او هستند دیداری هم داشته است او با قاطعیت پاسخ داد، نه، فقط ابتدا قصد داشتم با هرتسوگ (رئیس رژیم صهیونیستی) دیدار کنم.

به گفته امانوئل، او نمی‌خواهد همان کاری را که نتانیاهو برای سال‌ها در قبال حزب دموکرات آمریکا انجام دهد و خود را به طور شبه کامل به حزب جمهوری خواه مرتبط بداند، تکرار شود، از این رو با وجود تمایلی که به آشنایی با نفتالی بنت و گادی آیزنکوت داشت، اما تصمیم گرفت که این کار انجام نداده و با آنها دیدار نکند.

این سیاستمدار یهودی آمریکایی خطاب به اسرائیلی‌ها گفت، اگر تصور می‌کنید تنها مشکل شما در ایالات متحده با دموکرات‌ها است، به شدت در اشتباه هستید، مشکل شما با کل مردم آمریکا است، تمام مردم چه دموکرات و چه جمهوری خواهد و به ویژه نسل جوان که سنی کمتر از ۳۰ سال دارند با شما مشکل دارند، ما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که یهودیان آمریکا بیشتر از ممدانی (شهردار نیویورک) از بنیامین نتانیاهو ناراحت و خشمگین هستند.

برچسب ها: آمریکا ، کاخ سفید ، اسرائیل
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