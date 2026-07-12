منابع خبری از حمله پهپادی به مقر تروریست‌های تجزیه‌طلب مخالف جمهوری اسلامی ایران در «سلیمانیه» عراق خبر دادند.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المیادین، مقر تروریست‌های تجزیه‌طلب مخالف جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه واقع در شمال اقلیم کردستان عراق، هدف حمله پهپادی قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، تاکنون جزئیات بیشتری از این حمله پهپادی گزارش نشده است.

پیشتر نیز منابع خبری در روز گذشته (شنبه) از شنیده شدن صدای انفجار در اربیل و سلیمانیه واقع در شمال عراق خبر دادند.

در همین رابطه، شبکه الغدیر گزارش داده بود که یکی از این انفجار‌ها در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق رخ داده است.

همزمان برخی دیگر از منابع عراقی از شنیده‌شدن صدای انفجار با منشأ نامشخص در سلیمانیه خبر داده بودند.

برخی کاربران عراقی خبر داده بودند که مقر‌های متعلق به گروه‌های تجزیه‌طلب ضد ایرانی در سلیمانیه واقع در شمال عراق هدف حمله قرار گرفته است.