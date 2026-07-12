روایت سربازان آمریکایی درباره ترس از عملیات ایران و هشداری که شنیده نشد

جوان آنلاین: نیرو‌های بازمانده آمریکایی در گفت‌و‌گو با واشنگتن پست ضمن اشاره به جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۹ اسفند ماه و پاسخ ایران در جریان حملاتی برای دفاع از خود به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه از جمله کویت، گفتند: حملات ایران منجر به کشته شدن ۶ سرباز آمریکایی شد و ژنرال‌ها هشدار‌ها را نادیده گرفتند.

به گزارش ایسنا، واشنگتن پست به نقل از یکی از این سربازان بازمانده آمریکایی نوشت: اول مارس بود، تقریبا یک روز از جنگ ایالات متحده علیه ایران می‌گذشت. پهپاد به واحدی نظامی در بندر شعیبه کویت برخورد کرد و انفجار مهیب آن، سربازان را به سمت دیوار‌ها پرتاب و آتش‌سوزی مهیبی به پا کرد. کلینت بارنز، یکی از ژنرال‌های آمریکایی به سمت خروج اضطراری و یک پناهگاه محافظ در همان نزدیکی دوید، در حالی‌که ده‌ها مرد و زن تحت فرماندهی او پشت سر او مانده بودند.

این سرباز آمریکایی که به گفته خودش از شدت حملات تلافی‌جویانه ایران ترسیده بود، با صدای لرزان افزود: ما نباید از آن ساختمان لعنتی فرار می‌کردیم. تصمیم‌گیری بارنز پس از حمله پهپادی یکی از چندین رویدادی است که باعث شده افراد اعزامی به شعیبه از ژنرال خود دلخور شوند.

واشنگتن پست در این گزارش خاطرنشان کرد: ۶ سرباز از فرماندهی پشتیبانی ۱۰۳ ارتش ایالات متحده در نتیجه این حمله جان باختند و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم بود. این حمله به‌عنوان یکی از پرهزینه‌ترین حملات در جریان جنگ علیه ایران برای پرسنل آمریکایی و دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا شناخته می‌شود و بسیاری از آمریکایی‌ها را از تصمیم رئیس‌جمهور برای شروع این جنگ عصبانی کرده و سوالاتی را در مورد اقدامات احتیاطی انجام شده از قبل برای محافظت از افراد آسیب‌دیده مطرح کرده است.

این رسانه آمریکایی افزود این روایت بر اساس مصاحبه با ۱۷ نفر از جمله سربازانی که از این حملات جان سالم به در بردند و سایر شاهدان عینی تهیه شده است. اکثر آنها به شرط اینکه هویت خود را فاش نکنند، گفت‌و‌گو کرده‌اند و دلیل آن را «ترس از انتقام یا موارد محرمانه مربوط به ارتش» ذکر کردند.

این سربازان آمریکایی تاکید کردند: ما از این عصبانی هستیم که ژنرال‌ها به‌رغم ارزیابی‌های داخلی که توصیه به عدم این اقدام می‌کرد، نیرو‌هایی را به آنجا اعزام کردند، تا حدی به این دلیل که این تاسیسات فاقد دفاع کافی در برابر پهپاد‌ها بود.

یکی از آنها گفت: اگر از این اشتباهات درس نگیریم، اگر همه ما فقط یک دروغ را باور کنیم، بعدا برای واحد دیگری اتفاق می‌افتد و آنها در همان وضعیتی که ما در آن بودیم، قرار می‌گیرند.

آمریکا و رژیم صهیونیستی ۹ اسفند سال گذشته در حالی‌که گفت‌و‌گو‌های غیرمستقیم با طرف آمریکایی در جریان بود، تجاوز علیه ایران را آغاز کردند و ایران نیز در پاسخ به تجاوز علیه خاک کشور و دفاع از خود، عملیات وعده صادق ۴ را با هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکایی در منطقه و اهدافی مشخص در سرزمین‌های اشغالی انجام داد. ایران و آمریکا در نهایت پس از ۱۰۰ روز به تفاهمی برای خاتمه جنگ دست یافتند، هر چند این تفاهم به خاطر عدم جدیت آمریکا در اجرای همه بند‌های آن و نقض آتش‌بس سرنوشت نامشخصی دارد.