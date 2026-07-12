ادعای حمله به نیروگاه اتمی بوشهر صحت ندارد

جوان آنلاین: در پی انتشار برخی اخبار و ادعا‌ها در فضای مجازی مبنی بر حمله به بخش‌هایی از نیروگاه اتمی بوشهر، سازمان انرژی اتمی ایران ضمن تکذیب این ادعاها، اعلام می‌کند که نیروگاه اتمی بوشهر در وضعیت کاملاً عادی، ایمن و پایدار قرار دارد و تمامی واحد‌ها و تأسیسات آن بدون وقفه و مطابق روال معمول در حال فعالیت و بهره‌برداری هستند.

به گزارش تسنیم، سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: بدیهی است؛ هرگونه اطلاع‌رسانی درباره تأسیسات، فعالیت‌ها و رویداد‌های مرتبط با سازمان انرژی اتمی ایران، صرفاً از طریق مبادی رسمی اطلاع‌رسانی این سازمان انجام خواهد شد.