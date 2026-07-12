ابراز تاسف پاپ از تشدید تنش در خاورمیانه و اوکراین

جوان آنلاین: از الجزیره، پاپ لئو روز یکشنبه در شبکه ایکس نوشت: متأسفانه، بادهای جنگ بار دیگر در خاورمیانه، اوکراین و بسیاری از نقاط دیگر جهان درحال وزیدن است و بذر خشونت، ترور و مرگ را میکارد و بار دیگر بسیاری از مردم بیگناه را تحت تأثیر قرار میدهد.
به گزارش ایرنا، وی افزود: من بار دیگر درخواست میکنم و امیدوارم که در مسیر گفتوگو، دیدار و دیپلماسی پایدار بمانیم.
رهبر کاتولیکهای جهان تاکید کرد: این تنها مسیری است که میتواند به صلحی عادلانه و پایدار منجر شود، صلحی که در آن مردم میتوانند در آشتی، امنیت متقابل و احترام به کرامت هر فرد زندگی کنند.