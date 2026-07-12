درخواست گوترش از ایران و آمریکا

جوان آنلاین: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل شامگاه یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بازگشت به خصومت‌های گسترده در منطقه، عواقب فاجعه‌باری برای مردم آن خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش الجزیره، دبیرکل سازمان ملل متحد افزود: من از ایران و ایالات متحده می‌خواهم که فورا مذاکرات را از سر بگیرند و مسائل حل‌نشده را از طریق دیپلماسی حل‌وفصل کنند.

طبق یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، ایران و آمریکا متعهد به خاتمه فوری و دائمی عملیات‌های نظامی در تمامی جبهه‌ها، از جمله در لبنان، شده‌اند و تعهد کرده‌اند که از این پس هیچ جنگ یا هیچ عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند، از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند، این درحالیست که طرف آمریکایی طی هفته‌های اخیر با نقض مکرر بند‌هایی از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، روند تفاهم را پیچیده کرده است.