جوان آنلاین: شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان با استناد به داده‌های سامانه مارین‌ترافیک (سامانه ردیابی کشتی‌ها) گزارش داد که پس از اعلام خبر بسته شدن تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تردد کشتی‌ها در این تنگه به پایین‌ترین سطح خود کاهش یافته است.

به گزارش ایرنا، این در حالی است که پیشتر، مقامات آمریکایی از باز بودن تنگه هرمز خبر داده بودند. علاوه بر فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک مصاحبه تلفنی با شبکه ان‌بی‌سی نیوز، در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت تنگه هرمز ادعا کرد: این (آبراه) باز است.

نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس روز یکشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: به دلیل تحرکات غیرقانونی اخیر نیرو‌های نظامی ایالات متحده در منطقه، تردد از تنگه هرمز در حال حاضر امکانپذیر نمی‌باشد. به محض برقراری ثبات و آرامش، کلیه درخواست‌ها بر اساس زمان بندی بررسی و مجوز‌های لازم صادر خواهد شد.

در ادامه این پیام آمده است: تنها راه دریافت مجوز تردد، وبسایت PGSA.ir است.

طبق بند پنجم تفاهم‌نامه خاتمه جنگ بین تهران و واشنگتن، ایران مسئولیت بازگرداندن تردد در تنگه هرمز به حالت عادی را به طور انحصاری بر عهده خود می‌داند.

این بند به ایران اجازه می‌دهد در ۶۰ روز نخست پس از توافق، ترتیبات لازم را برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری فراهم کند، اما هم‌زمان صراحتا تهران را ملزم می‌کند برای تعیین «نحوه مدیریت و ارائه خدمات دریایی آینده تنگه هرمز» با عمان وارد گفت‌و‌گو شود.

ایران همواره تاکید کرده است که تنگه هرمز یک مسیر ایرانی-عمانی است ولی عبور و مرور باید با هماهنگی ایران صورت گیرد و عبور ایمن از تنگه هرمز بدون هماهنگی با ایران تضمین نمی‌شود.