کویت: ۳ پاسگاه مرزی ما هدف قرار گرفت

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت دفاع کویت امروز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای ادعا کرد: ۳ پاسگاه مرزی زمینی در شمال کشور هدف حمله‌ای قرار گرفتند که منجر به خسارات مادی شد.

به گزارش مهر، در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع کویت در این خصوص آمده است: یک سکوی حفاری دریایی متعلق به شرکت نفت کویت در آب‌های سرزمینی ما هدف حمله یک پهپاد متخاصم قرار گرفت که منجر به مجروح شدن یک کارگر شد.

از سوی دیگر، وبگاه آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد: ارتش آمریکا یک ساعت پیش حملاتی را علیه سامانه‌های موشکی، پدافند هوایی و قایق‌های کوچک سپاه پاسداران در ۲ نقطه در نزدیکی تنگه هرمز انجام داد.