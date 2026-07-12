خاخام ارشد سابق رژیم صهیونیستی: نتانیاهو دروغگو و غیرقابل اعتماد است

«اسحاق یوسف» رهبر معنوی حزب «شاس» و خاخام ارشد سابق حریدی‌های شرقی، با «دروغگو و غیرقابل اعتماد» توصیف کردن «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، از احتمال حمایت این حزب از رقیب او یعنی «گادی آیزنکوت» در انتخابات آینده کنست خبر داد. .

جوان آنلاین: به نقل از رادیو ارتش رژیم اشغالگر، این خاخام صهیونیست در جریان یک جلسه پشت در‌های بسته فاش کرد: نتانیاهو ما را در قضیه قانون خدمت وظیفه عمومی و موارد دیگر فریب داد؛ او یک دروغگو است و به هیچ وجه نمی‌توان به او تکیه کرد.

به گزارش ایرنا، وی در ادامه با تمجید از گادی آیزنکوت (عضو کنست و رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش صهیونیستی) به عنوان جایگزین نتانیاهو، افزود: آیزنکوت یک یهودی معتقد است که به مروجان تورات ارادت دارد. حتی مادربزرگ او از طرفداران حزب شاس بود و آرزو داشت نوه اش خاخام شود. هرچند این اتفاق رخ نداد، اما او فردی قابل اعتماد است.

رهبر معنوی حزب شاس تصریح کرد: ما ممکن است در انتخابات آینده از آیزنکوت برای تصدی پست نخست‌وزیری اسرائیل حمایت کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد که ائتلاف «یهودت تورات» (نماینده حریدی‌های اشکنازی) نیز به این مسیر بپیوندد؛ ائتلافی که در صورت تحقق، راه را برای نخست‌وزیری آیزنکوت هموار کرده و به دوران ۱۷ ساله حاکمیت نتانیاهو پایان خواهد داد.