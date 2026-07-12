وزیر خارجه لهستان گفت درگیری‌ها در غرب آسیا و همچنین جنگ علیه ایران، توجه ایالات متحده و اتحادیه اروپا را از اوکراین منحرف کرده است.

جوان آنلاین: رادوسلاو سیکورسکی، وزیر امور خارجه لهستان عصر یکشنبه در مصاحبه‌ای با روزنامه ایتالیایی ایل مساگرو گفت: درگیری‌های خاورمیانه و جنگ علیه ایران، توجه را از اوکراین منحرف کرد. البته نه تنها توجه، بلکه منابع نظامی هم همینطور. به همین دلیل است که مسئولیت اروپا حتی بیشتر می‌شود. ما باید بحران امنیتی که قاره ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مدیریت کنیم.

به گزارش ایسنا، سیکورسکی در مورد برنامه‌های تجدید تسلیحات اروپا گفت: اگر کشور‌های اروپایی به تعهدات خود در اجلاس‌های ناتو عمل کنند، اروپا تا سال ۲۰۳۰ از نظر امنیتی به‌طور قابل‌توجهی کمتر به ایالات متحده وابسته خواهد شد.

وی افزود: به این ترتیب، ما در حال ایجاد هماهنگی راهبردی واقعی میان اقیانوس اطلس هستیم.