مناطقی از هرمزگان مورد حمله دشمن قرار گرفت

جوان آنلاین: حوالی عصر امروز یکشنبه صدای چندین انفجار پیاپی در برخی مناطق شهر بندرعباس شنیده شد که این موضوع در حال بررسی میدانی است ولی براساس منابع رسمی تمامی این مناطق نظامی است.
به گزارش ایرنا، همچنین مناطقی از شهرستان حاجی آباد، فارور بندرلنگه و قشم نیز عصر امروز مورد حمله دشمن قرار گرفته است.
فرماندار قشم در گفتوگو با خبرنگار ایرنا با تایید این حملات از اصابت ۱۰ تا ۱۱ پرتابه دشمن به این جزیره خبر داد.
حسین امیر تیموری افزود: تمامی اهداف نظامی بوده است و خوشبختانه تاکنون این حملات هیچ تلفاتی نداشته است.
براساس اعلام. منابع رسمی براساس حمله دشمن به فارور بندرلنگه متاسفانه یکی از نیروهای نگهداری همراه اول در حین انجام کار به شهادت رسیده و دو همکار ایشان هم مصدوم شدند.