اصابت بیش از ۱۰ پرتابه به جزیره قشم

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0627\u0645\u06cc\u0631 \u062a\u06cc\u0645\u0648\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0638\u0647\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f: \u0639\u0635\u0631 \u06cc\u06a9\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f1\u06f0 \u062a\u0627 \u06f1\u06f1 \u067e\u0631\u062a\u0627\u0628\u0647 \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0627\u0637\u06cc \u062f\u0631 \u062c\u0632\u06cc\u0631\u0647 \u0642\u0634\u0645 \u0627\u0635\u0627\u0628\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u0647\u0631\u060c \u0648\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u062a\u0645\u0627\u0645\u06cc \u0627\u0647\u062f\u0627\u0641 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631 \u0642\u0634\u0645 \u062e\u0627\u0637\u0631\u0646\u0634\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f: \u062e\u0648\u0634\u0628\u062e\u062a\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0645\u0644\u0627\u062a \u0647\u06cc\u0686 \u062a\u0644\u0641\u0627\u062a\u06cc \u0646\u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.