۷۳ هزار و ۲۲۳ شهید از آغاز تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه

جوان آنلاین: بر اساس بیانیه این وزارتخانه، طی ۲۴ ساعت گذشته دو فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۱ نفر دیگر مجروح شده‌اند که به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند.

این وزارتخانه تأکید کرد از زمان آغاز آتش‌بس در تاریخ ۱۱ اکتبر، تعداد شهدای فلسطینی به ۱۱۰۰ نفر و شمار مجروحان به ۳۵۴۶ نفر رسیده است.

همچنین، بر اساس آمار کلی و تجمیعی وزارت بهداشت غزه، از آغاز تجاوز همه‌جانبه رژیم صهیونیستی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، تعداد شهدای فلسطینی به ۷۳ هزار و ۲۲۳ نفر و تعداد مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۶۵۴ نفر افزایش یافته است.

این ارقام نشان‌دهنده ابعاد گسترده فاجعه انسانی در نوار غزه است.