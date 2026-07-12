۷۳ هزار و ۲۲۳ شهید از آغاز تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه

جوان آنلاین: بر اساس بیانیه این وزارتخانه، طی ۲۴ ساعت گذشته دو فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۱ نفر دیگر مجروح شدهاند که به بیمارستانها منتقل شدهاند.
این وزارتخانه تأکید کرد از زمان آغاز آتشبس در تاریخ ۱۱ اکتبر، تعداد شهدای فلسطینی به ۱۱۰۰ نفر و شمار مجروحان به ۳۵۴۶ نفر رسیده است.
همچنین، بر اساس آمار کلی و تجمیعی وزارت بهداشت غزه، از آغاز تجاوز همهجانبه رژیم صهیونیستی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، تعداد شهدای فلسطینی به ۷۳ هزار و ۲۲۳ نفر و تعداد مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۶۵۴ نفر افزایش یافته است.
این ارقام نشاندهنده ابعاد گسترده فاجعه انسانی در نوار غزه است.