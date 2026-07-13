کد خبر: 1368387
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تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۸
گلستان » اجتماعي
کمیته امداد گلستان خبرداد:

تسهیل معافیت سربازی و کاهش تعرفه‌ها در جهت توانمندسازی خانواده‌های گلستان

تسهیل معافیت سربازی و کاهش تعرفه‌ها در جهت توانمندسازی خانواده‌های گلستان در سال گذشته، 59 فرزند مددجوی این نهاد از خدمات معافیت سربازی162 نفر دیگر از طرح کاهش تعرفه‌ها و همچنین 160 نفر نیز از خدمات انتقال به محل سکونت بهره‌مند شدند.

به گزارش جوان آنلاین: عیسی بابائی، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در تشریح اقدامات حمایتی این نهاد اظهار داشت: رویکرد کمیته امداد فراتر از کمک‌های مادی صرف است و ما تلاش می‌کنیم با ایجاد تسهیلات راهبردی، دغدغه‌های اساسی خانواده‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه در حوزه تکالیف نظام وظیفه و هزینه‌های جاری، را کاهش دهیم.

رفع دغدغه جوانان و بازگشت به آغوش خانواده

 وی با اشاره به اهمیت حمایت از جوانان مددجو افزود: برای 59 نفر از این جوانان، فرآیند دریافت معافیت سربازی در سال گذشته تسهیل و اجرایی شد.

وی افزود: این اقدام با کاهش استرس‌های روانی و اداری، به جوانان کمک می کند تا سریع‌تر وارد چرخه زندگی و بازار کار شوند و مهم‌تر از همه، این معافیت‌ها باعث می شود تا فرزندان این خانواده‌ها (که بسیاری از آن‌ها بدون سرپرست یا با سرپرست بیمار و ازکار افتاده هستند) به جای دوری از خانه، در کنار خانواده حضور یابند و نقش حمایتی خود را ایفا کنند.

کاهش هزینه‌های اداری معافیت؛ خدمتی مستقیم به فرزندان مددجو

بابائی در ادامه به طرح کاهش تعرفه‌ها اشاره کرد و توضیح داد: منظور از این طرح، کاهش هزینه‌های اداری و خدماتی است که جوانان مددجو برای دریافت معافیت سربازی باید پرداخت کنند. با مکاتبه و پیگیری‌های کمیته امداد، در سال گذشته این هزینه‌ها برای 162 نفر از مددجویان کاهش یافت. این اقدام به معنای حمایت مالی مستقیم از جوانان است تا با کمترین هزینه و بدون دغدغه مالی، تکلیف نظام وظیفه‌شان را مشخص کنند و این امر خود نوعی خدمت ویژه به فرزندان جامعه هدف محسوب می‌شود

حضور جوانان؛ تکیه‌گاه خانواده‌های بدون سرپرست

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان تأکید کرد: حضور فیزیکی و عاطفی این جوانان در کنار مادران یا پدربزرگ‌ها/مادربزرگ‌های سرپرست، از انزوای عاطفی این خانواده‌ها می‌کاهد. بسیاری از این جوانان پس از رفع دغدغه سربازی، به «حمایت‌گر عاطفی و گاهی اقتصادی» خانواده تبدیل شدند که این امر به افزایش عزت‌نفس و استقلال آن‌ها کمک شایانی کرده است.

جابجایی سربازان؛ آرامش روحی در کنار تکلیف ملی

 بابائی با اشاره به بهره مندی 160در ادامه به موضوع جابجایی سربازان مددجو نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و خانوادگی این عزیزان، اولویت ما انتقال سربازان به پادگان‌های نزدیک‌تر به محل سکونت خانواده‌هاست تا ضمن ایفای تکلیف ملی، آرامش روحی و خانوادگی بیشتری را تجربه کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در پایان تأکید کرد که این اقدامات در راستای ارتقای کیفیت زندگی مددجویان انجام شده و این نهاد در سال‌های آتی نیز تلاش خواهد کرد تا الگوهای حمایتی را گسترش داده و دسترسی مددجویان به خدمات رفاهی و اداری را بیش از پیش تسهیل نماید.

برچسب ها: معافیت ، سربازی ، مددجویی
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