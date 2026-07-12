سکته اسرائیل از مرگ سناتور ضدایرانی 

جوان آنلاین: لیندسی گراهام، سناتور جنگ‌طلب امریکا و از معماران سیاست‌های ضدایرانی واشینگتن و از سرسخت‌ترین حامیان رژیم صهیونیستی، سرانجام مُرد و نامش به فهرست سیاستمدارانی اضافه شد که سال‌ها سودای شکست و نابودی ایران را در سر داشتند، اما خود از صحنه روزگار رفتند و ایران همچنان استوار و پابرجا ماند.

در سال‌های اخیر، در میان سیاستمداران برجسته امریکا که به جنگ‌طلبی و مواضع افراطی شهرت داشتند، نام لیندسی گراهام، سناتور ارشد این کشور، بیش از دیگران به چشم می‌خورد. او که تا همین اواخر برای تحقق رؤیای جهانی عاری از دشمنان امریکا نقشه می‌کشید و آرزو داشت نتیجه برنامه‌هایش را با چشمان خود ببیند، سرانجام در ۷۱ سالگی با کوله‌باری از آرزو‌های ناتمام از این جهان رخت بربست. دفتر ارتباطات سناتور گراهام روز یک‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای رسمی از درگذشت این سناتور جمهوریخواه بر اثر یک دوره بیماری کوتاه و ناگهانی خبر داد. به گزارش شبکه ان‌بی‌سی، تیم‌های امدادی بعد از دریافت یک گزارش مبنی بر وقوع مشکل قلبی برای گراهام، خود را به منزل وی رساندند و او را به بیمارستان منتقل کردند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، هم در سخنانی گفت که دقایقی پیش از مرگ گراهام با او تلفنی صحبت کرده، اما او به جز خستگی، حال جسمانی‌اش خوب بود و نشانه‌ای از حالت بحرانی نداشت.

سناتور ضدایرانی

گراهام از شناخته‌شده‌ترین و تأثیرگذارترین سناتور‌های جمهوریخواه امریکا در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی بود که از سال ۲۰۰۲ نمایندگی ایالت کارولینای جنوبی را در مجلس سنای امریکا برعهده داشت. طی بیش از دو دهه حضور در کنگره، همواره از افزایش نقش نظامی امریکا در جهان، تقویت توان دفاعی این کشور و اتخاذ رویکردی سختگیرانه در قبال رقبای واشینگتن حمایت کرده است. مواضع جنجالی او درباره کشور‌هایی مانند ایران، روسیه و چین، گراهام را به یکی از چهره‌های شاخص جریان موسوم به «باز‌های جنگ‌طلب» در سیاست امریکا تبدیل کرده بود.

گراهام از همان روز‌های نخست سناتوری، ایران را به عنوان اصلی‌ترین تهدید موجودیت اسرائیل و امنیت منطقه معرفی می‌کرد، اما اوج فعالیت‌های او علیه ایران به ماه‌های اخیر و همزمان با روی کار آمدن مجدد ترامپ بازمی‌گردد. مرگ او درحالی رخ داد که تنها چند ماه از تجاوز نظامی گسترده امریکا و اسرائیل علیه ایران می‌گذرد که به اعتراف رسانه‌های امریکایی، گراهام نقشی کلیدی در شکل‌گیری آن ایفا کرده بود. این سناتور ضدایرانی با شروع جنگ ۴۰‌روزه گفته بود که خاورمیانه بزرگ‌ترین تغییر در هزار سال گذشته را تجربه می‌کند. گراهام در دوره آتش‌بس نیز از ترامپ خواست به توصیه مخالفان حمله توجه نکند و تأکید کرد که اگر ایران شرایط امریکا را نپذیرد، رئیس‌جمهور باید کار را تمام کند و حملات نظامی را از سر بگیرد. گراهام در کنار مشی نظامی، یک نظریه اقتصادی برای شکست ایران داشت. او معتقد بود که کلید تسلیم ایران، بستن دریچه‌های درآمدی آن است. این باور، او را به یکی از طراحان اصلی طرح‌های تحریمی فراگیر تبدیل کرد. مهم‌ترین ابتکارعمل گراهام، طرحی بود که بر اساس آن، هر کشوری که از ایران، روسیه یا ونزوئلا نفت بخرد، مشمول تعرفه ۵۰۰ درصدی برای واردات به امریکا می‌شد و طرح‌های اقتصادی و نظامی او علیه ایران در حال اجرا بود.

او که در ماه‌های پایانی عمرش به عنوان رئیس کمیته بودجه سنا فعالیت می‌کرد، با ابزار قدرت مالی خود سعی داشت بودجه‌های هنگفتی را به جنگ با ایران اختصاص دهد. مهم‌ترین بخش ایدئولوژی اقتصادی گراهام، اصرار او بر حذف کامل ایران از معادلات تنگه هرمز بود و بار‌ها هشدار داده بود: «وضعیتی که در آن رژیم ایران به دلیل کنترل بر تنگه هرمز زنده بماند و از جهان باج‌خواهی کند، قابل قبول نیست».

این سناتور امریکایی همواره در تجمعات ضدانقلاب نیز شرکت داشت و از اغتشاشات حمایت می‌کرد. وی همچنین در سال جاری میلادی با رضا پهلوی دیدار کرد و از دولت امریکا خواست حمایت خود را از اغتشاشگران در دستورکار قرار دهد. از سوی دیگر، گراهام هفته پیش به تصویر تقاضای ایرانی‌ها برای قصاص و انتقامش در مراسم تشییع رهبر شهید واکنش داده بود و به کنایه از انتخاب عکسش تشکر کرده بود، ولی حالا کاربران ایرانی همان پست را دستخوش واکنش‌های‌شان قرار دادند و نوشتند که این عکس می‌تواند عکس خوبی برای سنگ قبرش باشد.

درحالی که لیندسی گراهام در رؤیای تحقق آرزو‌های خود به سر می‌برد، اجل مهلتش نداد و او نیز به جمع چهره‌هایی مانند صدام حسین، دیکتاتور معدوم عراق، جان مک‌کین، سناتور پیشین امریکا و شیمون پرز، رئیس پیشین رژیم صهیونیستی پیوست که سال‌ها در پی شکست و نابودی جمهوری اسلامی بودند، اما خودشان از این دنیا رفتند و ایران همچنان سرافراز و استوار ایستاده است.

حامی سرسخت اسرائیل

گراهام در دوران فعالیت سیاسی خود همواره از حامیان سرسخت رژیم صهیونیستی و از مدافعان اصلی انتقال سفارت امریکا از تل‌آویو به قدس اشغالی بود و به طور مستمر از تداوم کمک‌های امنیتی و نظامی واشینگتن به اسرائیل حمایت می‌کرد. گراهام همچنین از بانیان مشترک قانون مقابله با تحریم رژیم صهیونیستی و قانون مقابله با جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم (بی‌دی‌اس) در سال ۲۰۱۷ بود، دو طرحی که با هدف مقابله با تحریم علیه این رژیم ارائه شدند.

از این رو، مرگ گراهام برای محافل افراطی رژیم صهیونیستی ضایعه‌ای سنگین بود، چرا که یکی از وفادارترین حامیان خود در ساختار قدرت امریکا را از دست دادند و اظهارات مقامات تل‌آویو نیز به خوبی گویای این واقعیت است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر صهیونیستی، روز یک‌شنبه در بیانیه‌ای در واکنش به مرگ گراهام گفت: «اسرائیل یکی از بزرگ‌ترین دوستانش را از دست داد. امریکا یک میهن‌پرست بزرگ را از دست داد و من یک دوست عزیز را از دست دادم». ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، نیز دیروز در پیامی گراهام را «بزرگ‌ترین دوست اسرائیل» خواند و تأکید کرد که او «نه از سر آسانی، بلکه به دلیل اعتقاد قلبی در کنار اسرائیل ایستاد». روزنامه جروزالم‌پست نیز پس از مرگ گراهام، او را دوستی خواند که تا پایان عمر با سیاست‌هایش از اسرائیل حمایت کرد. این پیام‌ها به‌خوبی گویای عمق همگرایی دیدگاه‌های گراهام با محور تندروی رژیم صهیونیستی بود.