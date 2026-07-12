جوان آنلاین: سفر وزیر خارجه ایران به عمان، آن نتیجه‌ای را نداشت که امریکایی‌ها به دنبال آن بودند و تهدید کاخ سفید مبنی بر اینکه ایران باید رسماً اعلام کند که تنگه هرمز باز است، به دنبال پاسخ سنگین نیرو‌های مسلح ایران به تجاوز امریکایی‌ها، عملاً به بسته شدن تنگه هرمز منتهی شد. در شرایطی که داده‌های آماری، موضع ایران در بسته ماندن تنگه را تأیید می‌کند، سنتکام و رئیس‌جمهور امریکا همچنان بر ادعای باز بودن این آبراهه پافشاری می‌کنند.

فرماندهی مرکزی امریکا (سنتکام) بامداد یک‌شنبه در صفحه خود تأیید کرد که نیرو‌های این کشور شنبه شب سومین دور حملات خود علیه ایران در هفته جاری را آغاز کردند و این بار، حمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کشتی کانتینربر «ام‌وی جی‌اف‌اس گلکسی» با پرچم قبرس بهانه حمله امریکا بود. گزارش‌ها حاکی از این است که دو کشتی متخلفی که به اخطار‌های نیروی دریایی سپاه توجهی نکردند، هدف قرار گرفتند و یکی از کشتی‌ها به گفته منابع ردیابی دریایی در معرض غرق شدن قرار دارد. سنتکام در توجیه تعرض به خاک ایران مدعی شد که تهران پس از پاسخگو شدن در قبال حملات قبلی به کشتی‌های تجاری، فرصت دیگری برای نشان دادن پایبندی به «تفاهم‌نامه» در اختیار داشته، اما بار دیگر در انجام این تعهد ناکام مانده است. پیت هگست با انتشار توئیتی همراستا با موضع سنتکام نوشت: «ایران انتخاب بدی کرد. اکنون آنها بهای آن را می‌پردازند.» یک مقام دیگر امریکایی هم در گفت‌و‌گو با آکسیوس گفت: «حملات امریکا به ایران شامل حمله به سایت‌های راداری، انبار‌های موشک و پهپاد و سکو‌های پرتاب آنهاست.» واشینگتن این عملیات را در ادامه خط و نشان کشیدن‌های ۲۴ ساعت قبل خود انجام داد که تهران را تهدید کرده بود تا رسماً اعلام کند که تنگه هرمز باز است و آکسیوس هم مدعی شد که ایران و عمان و قطر در حال بررسی بیانیه‌ای در مورد بازگشایی کامل «خط میانی» در تنگه هرمز برای تردد کامل و آزاد هستند. در سایه سفر سید عباس عراقچی به عمان برای رایزنی درباره سازوکار اداره تنگه هرمز، این موضع‌گیری‌ها به شدت توجه افکار عمومی را به خود مشغول کرده بود.

آتش ایرانی بر پایگاه‌های امریکا.

اما ساعاتی پس از این که عراقچی بدون کمترین اشاره‌ای به تصمیم قطعی درباره آینده تنگه هرمز، عمان را به مقصد ایران ترک کرد و امریکایی‌ها نیز واکنش به عهدشکنی تهران در عبور از مسیر غیرایرانی در تنگه هرمز را دستمایه تجاوز به چندین نقطه در ایران قرار دادند، نیرو‌های مسلح ایران، نه تنها پایگاه‌های امریکایی را آماج آتش خود قرار دادند، بلکه تنگه هرمز را هم مسدود کردند. خبرگزاری عمان به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد که مناطقی در استان مسندم هدف حملات پهپادی قرار گرفتند. گزارش خبرگزاری المحور نیز حاکی از این است که بامداد یک‌شنبه، انفجار‌ها در پایگاه‌های امریکا در بحرین از سر گرفته شد و صدای انفجار‌هایی در کشور‌های کویت، قطر و امارات هم شنیده شد. منابع خبری نظیر صابرین‌نیوز و الجزیره گزارش دادند که حملاتی مستقیماً به پایگاه ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین انجام شد. صابرین‌نیوز در ادامه گزارش خود افزود: «انفجار‌ها کویت را لرزاند در حالی‌که حمله موشکی شدید کویت را هدف قرار داد.» مقامات نظامی کویت ادعا کردند که هرگونه صدای انفجار نتیجه رهگیری حملات خصمانه توسط سامانه‌های پدافند هوایی بوده است. وزارت دفاع امارات نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که صدا‌های شنیده شده در سراسر کشور ناشی از عملیات جاری بوده و از ساکنان خواسته است که از دستورالعمل‌های مقامات پیروی کنند. آنها صبح زود یک‌شنبه ادعا کردند که تهدیدات موشکی و پهپادی را رهگیری کرده‌اند.

عبور، فقط با پرچم ایران

پس از این عملیات و در حالی‌که داده‌های ترافیک دریایی، توقف رفت‌وآمد در تنگه هرمز را نشان می‌داد، فرماندهی مرکزی امریکا در غرب آسیا مدعی شد که تنگه هرمز باز است و نیرو‌های امریکایی در منطقه مستقر و آماده هستند تا اطمینان حاصل کنند آزادی کشتیرانی، با وجود آنچه «تجاوز، آزار، تهدید و ادعا‌های خودسرانه ایران» خوانده شده، همچنان برقرار بماند. این موضع‌گیری در شرایطی ابراز شد که تقریباً یک ساعت قبل از بیانیه سنتکام، شبکه سی‌ان‌ان بر اساس داده‌های سامانه رهگیری دریایی مارینه‌ترافیک (MarineTraffic) گزارش داد، داده‌های موجود نشان می‌دهد پس از آنکه ایران اعلام کرد تنگه هرمز را بسته است، عبور و مرور کشتی‌ها از این آبراه راهبردی بار دیگر به شدت کاهش یافته و تنها شمار محدودی از شناور‌های با پرچم ایران از این مسیر عبور کرده‌اند. اما دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا نیز همراستا با سنتکام موضع‌گیری کرد و روز یک‌شنبه در مصاحبه‌ای با شبکه «ان‌بی‌سی» یک بار دیگر ادعای باز بودن تنگه هرمز را تکرار کرد و مدعی شد: «دیروز با ایرانی‌ها به توافق رسیده بودیم و آنها از همه چیز گذشتند، اما ناگهان دو ساعت بعد، با یک پهپاد به یک کشتی حمله کردند.» انسداد تنگه هرمز در شرایطی اعلام شد که حتی روز شنبه هم شرکت رهیابی محموله‌های دریایی، کپلر، اعلام کرده بود که اپراتور‌ها همچنان مسیر ایران را ترجیح می‌دهند و حوادث امنیتی اخیر در نزدیکی سواحل عمان در شکل‌گیری این وضعیت بی‌تأثیر نیست. پایش پایگاه ردیابی ماهواره‌ای منچ اوسینت نشان می‌دهد که تنها سه نفتکش در تنگه هرمز در مسیر ایرانی دیده شدند که بنابر تصاویر ماهواره‌ای، یکی از این نفتکش‌ها چینی و دو نفتکش دیگر مرتبط با ایران بودند.

حمایت یمن از ایران

با این همه، سازمان تجارت دریایی انگلیس که متعهد به تأمین امنیت دریانوردان و نگهبانی از امنیت مسیر‌های دریایی است، دیروز به دریانوردان توصیه کرد که با وجود سطح تهدید امنیت دریایی «شدید» تنگه هرمز و اعلام بسته بودن تنگه از سوی ایران، مسیر جنوبی باز است و بدون هماهنگی و پرداخت هزینه می‌توانند عبور کنند. اما قطر ترجیح داد که بنابر مشاهدات و تجربیات خود عمل کند و در واکنش به بسته شدن تنگه هرمز و تشدید تنش‌های نظامی در خلیج فارس، روز یک‌شنبه طی اطلاعیه‌ای فوری تردد تمامی شناور‌ها و فعالیت‌های دریایی را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد و به کشتی‌های تجاری و نفتی هشدار داد که از آب‌های این کشور دور بمانند. وزارت امور خارجه هند طی بیانیه‌ای خواستار کاهش فوری تنش‌ها در تنگه هرمز و یافتن راه‌حلی دیپلماتیک به منظور بازگشت صلح و ثبات به منطقه شد. هند همچنین در بیانیه‌ای حمله به کشتی حامل ۱۱ هندی در سواحل عمان را محکوم و اعلام کرد: در حالی‌که ۱۰ نفر از اتباع هندی نجات یافته‌اند، یک نفر همچنان مفقود است.

اما وزارت امور خارجه یمن در بیانیه‌ای در واکنش به تحولات اخیر، بر ایستادگی خود در کنار جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوزات وحشیانه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی تأکید کرد. این بیانیه تصریح می‌کند که استمرار حملات امریکا و اسرائیل به ایران هرگز وسیله‌ای برای دستیابی آنها به اهداف جنایتکارانه خود نخواهد شد.