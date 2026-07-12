جوان آنلاین: حزبالله لبنان با انتشار بیانیهای رسمی، درگذشت امیر سابق قطر، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی را به مردم و دولت این کشور تسلیت گفت و از نقش وی در حمایت از لبنان و مقاومت یاد کرد.
به گزارش تسنیم، حزبالله با ابراز همدردی با امیر کنونی قطر و ملت این کشور، برای درگذشتگان بخشش و برای بازماندگان صبر مسئلت کرد.
در این بیانیه از مشارکت گسترده قطر در بازسازی لبنان پس از جنگ ۲۰۰۶ (جنگ ۳۳ روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان) حمایت از پایداری مردم قدردانی شد.
حزبالله با اشاره به سفر تاریخی شیخ حمد به ضاحیه بیروت و شهر بنتجبیل، آن را نشانهای از وفاداری و محبت او به مردم لبنان دانست.