گواردیولا گزینه اصلی مالدینی برای هدایت ایتالیا

جوان آنلاین: به نقل از روزنامه «لا گازتا دلو اسپورت» ایتالیا، پپ گواردیولا سرمربی اسپانیایی، اکنون در صدر لیست نامزدهای سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایتالیا قرار دارد.
به گزارش ایسنا، این تغییر ناگهانی پس از انتصاب پائولو مالدینی افسانه فوتبال ایتالیا به عنوان مدیر فنی فدراسیون فوتبال ایتالیا به همراه لئوناردو برزیلی به عنوان مشاور رخ داده است. این دو نفر گواردیولا را به عنوان گزینه اول برای دوره بعدی در نظر گرفتهاند.
گاتزتا در ادامه گزارش خود اعلام کرده است که نامهای همیشگی داخلی مانند آنتونیو کونته و روبرتو مانچینی کاملا از لیست گزینههای مالدینی کنار گذاشته شدهاند و اکنون سرمربی اسپانیایی به عنوان هدف اصلی پروژه جدید در نظر گرفته شده است.
بر اساس همین منبع، حقوق بالای گواردیولا بزرگترین مانع برای نهایی شدن این قرارداد است. او در آخرین فصل حضورش در منچستر سیتی حدود ۲۵ میلیون یورو درآمد داشته است.
اگرچه شایعاتی درباره آمادگی باشگاههای سری آ برای کمک مالی به این قرارداد وجود دارد، اما فاصله مالی بین دو طرف هنوز بسیار زیاد است و نیاز به گذشتهای متقابل دارد.
آنچه امید هواداران ایتالیایی را در حال حاضر تقویت میکند، علاقه قدیمی و اعلام شده گواردیولا برای تجربه سرمربیگری در سطح ملی و هدایت تیمهای ملی در مقطعی از حرفه خود است. این عامل میتواند توسط مالدینی و لئوناردو برای متقاعد کردن او مورد استفاده قرار گیرد.
در صورت شکست مذاکرات پیچیده با گواردیولا، نامهایی مانند کارلو آنچلوتی و آندرهآ پیرلو به عنوان گزینههای جایگزین برای نجات وضعیت مطرح هستند.