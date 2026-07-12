پرچم آمریکا در کاخ سفید به حالت نیمه افراشته درآمد

جوان آنلاین: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه در واکنش به مرگ سناتور ضدایرانی در این کشور دستور داد پرچم کشورش در کاخ سفید به حالت نیمه افراشته درآید.
به گزارش مهر، بر اساس اعلام این رسانه، دولت ترامپ به منظور ادای احترام به لیندسی گراهام، تصمیم به نیمه افراشتن پرچم آمریکا در کاخ سفید گرفت.
در خبری مرتبط، ترامپ در این خصوص در مصاحبه با شبکه سی ان ان اعلام کرد: او خیلی مدافع اسراییل بود. او فرد نظامیگرای خیلی قدرتمندی بود؛ البته ما با هم تفاوت دیدگاه داشتیم. به نظرم وی میخواست جنگ در اوکراین ادامه یابد. به نظرم لیندسی میخواست تا ابد زنده بماند.
رسانههای آمریکایی پیشتر اعلام کردند که سناتور ضدایرانی و جنگطلب این کشور «به صورت ناگهانی» و در سن ۷۱ سالگی مرد.
دفتر لیندسی گراهام با انتشار بیانیه کوتاهی در فضای مجازی اعلام کرد که «در شامگاه شنبه، ۱۱ ژوئیه، سناتور آمریکایی لیندسی گراهام بر اثر بیماری کوتاه و ناگهانی درگذشت.»