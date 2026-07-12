نخست‌وزیر عراق در آستانه سفر به آمریکا، با تشریح اولویت‌های دولت خود، از پیشرفت در انحصار سلاح، توسعه همکاری‌های راهبردی با واشنگتن و تلاش برای تبدیل عراق به قطب اقتصادی منطقه خبر داد و تأکید کرد بغداد با پیام اعتماد و حاکمیت ملی راهی واشنگتن می‌شود.

جوان آنلاین: علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق در یادداشتی که در روزنامه واشنگتن‌پست منتشر شد، اعلام کرد که اولویت اصلی دولتش، ساختن کشوری است که همه عراقی‌ها به آن افتخار کنند.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به اقدامات دولت خود، نوشت که در زمینه محدود کردن سلاح، بخش قابل توجهی از گروه‌های مسلح و تقویت حاکمیت قانون، پیشرفت‌هایی حاصل شده است.

الزیدی پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در پایان ماه سپتامبر (شهریور و مهر) را آغاز مرحله‌ای جدید در روابط بغداد و واشنگتن توصیف کرد و افزود که خواهان انتقال مناسبات دو کشور از مدیریت بحران‌ها به ایجاد فرصت‌های مشترک است.

نخست‌وزیر عراق همچنین اظهار داشت که گفت‌وگوهایش با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بر محور جذب سرمایه‌گذاری و ترغیب شرکت‌های آمریکایی برای توسعه بخش‌های مختلف اقتصاد عراق متمرکز خواهد بود.

وی تأکید کرد که عراق به اجرای اصلاحات برای افزایش اعتماد جامعه بین‌المللی و فراهم کردن محیطی جذاب برای سرمایه‌گذاری ادامه خواهد داد و با برخورداری از ظرفیت‌های فراوان، می‌تواند به یکی از مراکز مهم اقتصادی منطقه تبدیل شود.

الزیدی آمریکا را شریکی اساسی برای تقویت صلح و همکاری میان عراق و کشور‌های همسایه دانست و از برنامه بغداد برای بررسی توسعه توافقنامه چارچوب راهبردی و گسترش همکاری‌های دوجانبه خبر داد.

وی در ادامه تصریح کرد که عراق با پیام اعتماد به توانمندی‌های خود و به‌عنوان کشوری مستقل و در مسیر توسعه، راهی واشنگتن خواهد شد.

پیشتر «حیدر العبودی» سخنگوی دولت عراق اعلام کرده بود که «علی الزیدی» نخست‌وزیر این کشور روز دوشنبه در صدر یک هیات رسمی به ایالات متحده آمریکا سفر خواهد کرد.

وی با بیان اینکه این سفر در چارچوب سیاست توسعه روابط خارجی متوازن عراق و بر پایه منافع مشترک انجام می‌شود، گفت که این سفر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا در شرایط حساس و پیچیده کنونی منطقه صورت می‌گیرد.