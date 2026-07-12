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تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۹
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جزئیات شرایط خروج مشمولان از کشور در ایام اربعین

جزئیات شرایط خروج مشمولان از کشور در ایام اربعین معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی اصفهان از امکان خروج مشمولان غیرغایب برای سفر زیارتی بدون وثیقه خبر داد.

جوان آنلاین: سرهنگ علی‌اکبر معادلی به شرایط خروج از کشور مشمولان برای سفر زیارتی اربعین و ایام محرم و صفر اشاره کرد و گفت: با توجه به قرار گرفتن در ایام محرم و صفر و افزایش تقاضای مشمولان برای سفر زیارتی به عتبات عالیات، شرایط لازم برای خروج از کشور گروه‌های مختلف مشمولان فراهم شده و همه مشمولان غیرغایب شامل دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب حوزه‌های علمیه می‌توانند بدون پرداخت وثیقه و از طریق سامانه سخا، تا پایان ۲۲ مرداد درخواست خروج از کشور برای سفر زیارتی را ثبت کنند.

به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: متعهدان خدمت نیز در صورت ثبت تعهد خود در سامانه، بدون پرداخت وثیقه و از طریق سامانه سخا امکان دریافت مجوز خروج از کشور در این بازه زمانی را خواهند داشت. همچنین دارندگان برگه اعزام به خدمت بدون غیبت و همچنین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که در مهلت معرفی قرار دارند نیز می‌توانند بدون پرداخت وثیقه، درخواست خروج از کشور به مقصد سفر زیارتی را در سامانه سخا ثبت کنند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان افزود: مشمولانی که دارای معافیت موقت پزشکی یا کفالت هستند نیز بدون پرداخت وثیقه مجاز به خروج از کشور خواهند بود. علاوه بر این مشمولان غایب تحت هیچ شرایطی، چه با پرداخت وثیقه و چه بدون پرداخت آن، امکان خروج از کشور را ندارند و این موضوع مطابق قوانین و مقررات وظیفه عمومی است.

معادلی ادامه داد: سربازان در حال خدمت نیز باید درخواست خود را صرفاً از طریق نیروی انسانی یگان خدمتی پیگیری کنند تا در صورت موافقت، مجوز خروج برای آنان صادر شود.

وی در پایان گفت: متولدان سال ۱۳۸۷ که امسال مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی می‌شوند، در صورتی که دارای گذرنامه معتبر باشند، بدون نیاز به دریافت مجوز خروج از کشور می‌توانند از کشور خارج شوند.

برچسب ها: ایام اربعین ، خروج از کشور ، سفر زیارتی
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