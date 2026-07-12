بلومبرگ: چنگال ایران در تنگه هرمز مرگبار است

جوان آنلاین: بلومبرگ در گزارشی آورده است که ایران موفق شد به لطف راهبردی که هوشمندانه و مؤثر در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه خود بود، پایدار باقی بماند.

به گزارش تسنیم، این رسانه در اعتراف به ناکامی دولت تروریست آمریکا در اجرای طرح‌های جنگ افروزانه و سلطه طلبانه خود در منطقه به ویژه علیه تنگه هرمز افزود: نظام ایران باوجود حملات سنگین هوایی، هنوز پابرجاست. ایران هنوز به سلاح‌های خطرناک مسلح است و احتمالا ۷۰ درصد از توان موشکی پیش از جنگ خود را حفظ کرده باشد.



رسانه آمریکایی تصریح کرد: جنگ یک فرضیه کابوس‌وار را به واقعیت تبدیل کرد و نشان داد که ایران می‌تواند جهان را با هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی خلیج‌فارس و اعمال یک چنگال مرگبار بر تنگه هرمز، تحت تاثیر قرار دهد.



این رسانه ادامه داد: ایران با اتخاذ تاکتیک‌های نامتقارن برای تحمیل هزینه‌های نامتقارن از موشک‌ها و پهپاد‌ها برای هدف قرار دادن شبکه پایگاه‌های منطقه‌ای آمریکا استفاده کرد. از آسیب‌پذیری همسایگان خلیج‌فارس که اقتصادشان به ثبات وابسته است، بهره برد.