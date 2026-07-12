یک منبع رسمی تأکید کرد که هیچ زمانی برای اجرای سازوکار «مناطق آزمایشی» تعیین نشده و ارتش لبنان همچنان بر رد هرگونه هماهنگی مستقیم با نیرو‌های اشغالگر و ورود به این مناطق پس از خروج کامل اشغالگران تاکید دارد.

جوان آنلاین: خبرنگار المیادین به نقل از یک منبع رسمی در بیروت تأکید کرد که هنوز هیچ تاریخی برای آغاز اجرای سازوکار «مناطق آزمایشی» تعیین نشده است.

به گزارش ایسنا، این منبع عنوان داشت که ارتش لبنان هرگونه هماهنگی مستقیم با ارتش اشغالگر اسرائیل را رد می‌کند. وی تأکید کرد که ارتش لبنان پیش از عقب‌نشینی کامل نیرو‌های اشغالگر از هر «منطقه آزمایشی»، وارد آن نخواهد شد.

این منبع افزود که طرف آمریکایی عهده‌دار فرآیند هماهنگی میدانی خواهد بود، بدون آنکه حضور فیزیکی در میدان داشته باشد.

این در حالی است که مقامات لبنانی چندین دور مذاکره مستقیم با اشغالگران اسرائیلی در واشنگتن برگزار کرده‌اند؛ مذاکراتی که همزمان با تداوم تجاوزات اشغالگران به لبنان، به‌ویژه در مناطق جنوب کشور صورت می‌گیرد و این تجاوزات به شهادت و مجروح شدن غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌های کشور منجر شده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که این مسیر با مخالفت گسترده مردمی و سیاسی مواجه شده و آن را خروج از اصول ثابت ملی می‌دانند. در همین راستا، نهاد نظامی لبنان بر رد هرگونه هماهنگی مستقیم با ارتش اشغالگر تأکید می‌ورزد.