رایزنی سران امارات و مصر درباره تحولات منطقه

رئیس امارات در سفری به مصر با رئیس جمهور این کشور دیدار و درباره تحولات منطقه گفت‌و‌گو کرد.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه «الأهرام»، «محمد الشناوی» سخنگوی رسمی نهاد ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور این کشور امروز در فرودگاه شهر العلمین از «محمد بن زاید آل نهیان» رئیس امارات استقبال کرد.

به گزارش ایرنا، السیسی و بن زاید در این دیدار علاوه بر بررسی روابط تاریخی دو کشور، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی دارای اهتمام مشترک به ویژه تحولات غرب آسیا و تلاش‌های صورت گرفته برای اجتناب از تشدید تنش‌های بیشتر را بررسی کردند.

دو طرف بر ضرورت تداوم رایزنی، هماهنگی و اقدام مشترک در خصوص مسائل دارای اهتمام مشترک به ویژه با توجه به چالش‌های موجود در منطقه تأکید کردند.

سفر بن زاید به مصر در حالی است که منطقه در دو روز گذشته شاهد تشدید تنش در نتیجه تجاوزات جدید آمریکا علیه ایران بود.

در پی تجاوزات جدید آمریکا علیه ایران، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز از موج حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه خبر داد.

روابط عمومی ارتش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در پاسخ به ادامه تجاوزات آمریکای جنایتکار به مناطقی از جنوب کشور، ارتش جمهوری اسلامی ایران از ساعاتی قبل، با پهپاد‌های انهدامی خود، سامانه پاتریوت، انبار مهمات و سایت رادار ارتش تروریستی آمریکا در کویت را هدف حملات پهپاد‌های قرار داد.

بنا بر این اطلاعیه، همچنین در موج دیگری از حملات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سامانه ارتباطی و سایت راداری ارتش کودک کش آمریکا در بحرین هدف قرار گرفت.

ارتش جمهوری اسلامی ایران هشدار داد: عواقب اینگونه حرکات و ناامنی در منطقه بر عهده دشمن آمریکایی صهیونی خواهد بود و در صورت تکرار این حملات، پاسخ‌های شدیدتری خواهیم داد.