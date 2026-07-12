حمله شدید رژیم صهیونیستی به مرکز شهر غزه

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری شهاب، جنگندههای رژیم صهیونیستی با نقض مجدد آتش بس، خیابان الصناعة در مرکز شهر غزه را هدف ۳ حمله قرار دادند.
به گزارش مهر، بنا به گزارشهای اولیه، تعدادی در این حملات، زخمی شدهاند.
سه خبرنگار فلسطینی حین پوشش حمله رژیم صهیونیستی به کارخانهای در خیابان الصناعه در شهر غزه، در اثر حمله این حمله زخمی شدند. این منطقه سه بار هدف حملات جنگندههای رژیم صهیونیستی قرار گرفتهاند.
از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی، امروز یکشنبه مدعی شد که دو تن از نیروهای حماس را در شمال نوار غزه ترور کرده است.
بنا به این ادعا، این نیروها در حال برنامهریزی برای انجام اقدامات علیه ارتش صهیونیستی بودند.
این در حالی است که در حمله هوایی امروز رژیم صهیونیستی به شهر غزه و تیراندازی در اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه، سه فلسطینی از جمله یک دختر بچه به شهادت رسیدند. همچنین دو فلسطینی دیگر نیز بر اثر جراحاتی که در حملات و تیراندازیهای پیشین ارتش اسرائیل متحمل شده بودند، شهید شدند.
در تازهترین مورد نقض آتشبس در غزه، حمله ارتش اسرائیل یک کارگاه تعمیرات در محله الصبره در جنوب شهر غزه به شهادت دو فلسطینی و زخمی شدن تعدادی دیگر منجر شد.
شاهدان عینی گفتند یک پهپاد اسرائیلی دستکم سه موشک به ساختمانی که یک کارگاه تعمیرات در محله حارة الریس در منطقه الصبره در جنوب شهر غزه در آن قرار داشت، شلیک کرد که در نتیجه آن دو نفر شهید و چندین نفر دیگر زخمی شدند.
یک منبع پزشکی نیز اعلام کرد، طلا جمعه ابومطر، دختر ۹ ساله فلسطینی در نتیجه تیراندازی نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه برجهای عین جالوت در اردوگاه النصیرات به شهادت رسید.
یک منبع پزشکی در بیمارستان شهدای الاقصی نیز گفت: محمود محمد مصلح شهروند فلسطینی، بر اثر جراحاتی که روز جمعه در جریان تیراندازی ارتش اسرائیل در شرق اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه متحمل شده بود، جان خود را از دست داد.
همچنین یک منبع پزشکی در مجتمع پزشکی ناصر از شهادت محمد ماجد ابوسنیده خبر داد. وی بر اثر جراحاتی که روز شنبه در حمله یک پهپاد اسرائیلی در اطراف میدان بنی سهیلا در شرق خانیونس در جنوب نوار غزه متحمل شده بود، شهید شد.