پاکستان: به حمایت از صلح از طریق دیپلماسی متعهدیم

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه پاکستان عصر یکشنبه با انتشار بیانیهای اعلام کرد: ما بار دیگر حمایت خود را از حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورهای برادر در منطقه اعلام میکنیم.
به گزارش ایسنا، طبق گزارش الجزیره، وزارت خارجه پاکستان در ادامه تاکید کرد: ما متعهد به ارائه هرگونه حمایتی برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه از طریق گفتوگو و دیپلماسی هستیم.
این وزارتخانه بهعنوان کشور میانجی میان ایران و آمریکا افزود: ما از همه طرفها میخواهیم که خویشتنداری کنند، گامهایی برای کاهش تنشها بردارند و به تعهدات خود تحت یادداشت تفاهمنامه عمل کنند.
طبق یادداشت تفاهم اسلامآباد، ایران و آمریکا متعهد به خاتمه فوری و دائمی عملیاتهای نظامی در تمامی جبههها، از جمله در لبنان، شدهاند و تعهد کردهاند که از این پس هیچ جنگ یا هیچ عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند، و از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند، و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند، این درحالیست که طرف آمریکایی طی هفتههای اخیر با نقض مکرّر بندهایی از تفاهمنامه اسلامآباد، روند تفاهم را پیچیده کرده است.