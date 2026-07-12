جوان آنلاین: از تاس، ماریا زاخارووا در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا روسیه به مشارکت در کمیته راهبری شورای اجرای صلح بوسنی و هرزگوین ادامه خواهد داد یا اینکه باید سازوکار بین‌المللی جدیدی برای نظارت بر اجرای موافقت‌نامه صلح دیتون ایجاد شود، گفت: روسیه هرگز عضویت خود را در کمیته راهبری شورای اجرای صلح لغو نکرده است.

به گزارش ایرنا، زاخارووا افزود: تعلیق موقت مشارکت ما در این قالب به این دلیل است که از سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰ خورشیدی) نشست‌های آن تحت ریاست فردی به نام کریستیان اشمیت برگزار می‌شود؛ شخصی که با حمایت کشور‌های غربی، مقام نماینده عالی را به‌طور غیرقانونی در اختیار گرفته و آن را غصب کرده است.

شورای اجرای صلح نهادی بین‌المللی است که پس از امضای توافق‌نامه صلح دیتون در سال ۱۹۹۵ (۱۳۷۴ خورشیدی) برای نظارت بر اجرای مفاد این توافق و حمایت از روند صلح در بوسنی و هرزگوین تشکیل شد. این شورا متشکل از بیش از ۵۰ کشور و سازمان بین‌المللی است و مهم‌ترین رکن اجرایی آن کمیته راهبری است که کشور‌های عضو از جمله روسیه، آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، کانادا، اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اسلامی در آن حضور دارند. این کمیته سیاست‌های کلی اجرای توافق دیتون را تعیین و بر عملکرد «نماینده عالی» در بوسنی نظارت می‌کند.

در سال‌های اخیر، فعالیت شورای اجرای صلح به موضوعی مناقشه‌برانگیز میان روسیه و کشور‌های غربی تبدیل شده است. مسکو انتصاب کریستیان اشمیت به عنوان نماینده عالی بوسنی و هرزگوین را به دلیل تأیید نشدن توسط شورای امنیت سازمان ملل غیرقانونی می‌داند و از سال ۲۰۲۱ مشارکت خود در نشست‌های کمیته راهبری را به حالت تعلیق درآورده است. در مقابل، کشور‌های غربی مشروعیت اشمیت را به رسمیت می‌شناسند و از ادامه فعالیت او حمایت می‌کنند؛ اختلافی که به یکی از محور‌های تنش میان روسیه و غرب درباره آینده ساختار سیاسی بوسنی و هرزگوین تبدیل شده است.